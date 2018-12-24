Сьогодні Збройним Силам передаються майже 10% річної продукції українського оборонпрому – Президент про нову техніку та озброєння для армії

Президент, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко під час робочої поїздки до Житомирської області взяв участь в урочистій церемонії передачі військовим частинам Збройних Сил України модернізованого та відремонтованого озброєння та військової техніки. Глава держави вручив сертифікати на військову техніку та озброєння.

«Сьогодні ми з вами зібралися для урочистої події – звіту «Укроборонпрому» про те, що вдалося зробити за цей короткий час. Нарощення швидкості, темпів і якості роботи підприємств оборонпрому», - підкреслив Петро Порошенко.

«Можу наголосити, що сьогодні передаються до лав Збройних Сил України майже 10% того, що оборонпром спромігся зробити за рік. І це дуже важливо, бо в армії сьогодні чекають новітні і модернізовані системи залпового вогню. Бичимо нарощування можливостей бронетехніки, артилерії», - сказав Глава держави.

Петро Порошенко зауважив, що зустріч сьогодні надзвичайно важлива. «Вона відбувається під час дії режиму воєнного стану. І сьогодні ми маємо продемонструвати українському народу з одного боку зростаючі мобільні бойові можливості Збройних Сил України, що саме зроблено оборонно-промисловим комплексом, керівництвом Збройних Сил України для підвищення могутності, сили ЗС для відсічі російському агресору», - підкреслив Президент.

Глава держави зазначив, що саме завдяки ефективним і швидким діям керівництва держави, керівництва ЗСУ, Раді національної безпеки і оборони, Уряду, Верховної Ради на сьогоднішній день різко нарощено можливості захисту суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави за основними напрямками можливого удару російського агресора.

«Ми маємо беззаперечні докази різкого нарощування кількості збройних сил Росії вздовж українсько-російського кордону і на територіях Азово-Чорноморського басейну», - особливо підкреслив він.

За словами Президента, за період дії воєнного стану були здійснені рішучі дії по скороченню термінів бойового злагодження українських бригад, передислокації окремих бригад у місця вірогідного удару близько до операції Об’єднаних сил та вздовж азовського узбережжя. «Чітко продемонстрували, що у випадку початку широкомасштабної агресії буде набагато збільшена ціна, яку Росія заплатить за ці абсолютно авантюрні і безвідповідальні дії», - додав Петро Порошенко.

Він також повідомив, що відбуваються навчання і підготовка систем територіальної оборони в десяти областях, де було оголошено воєнний стан. «Я можу сказати, що не всі виявилися готовими і ті тренування, які були проведені, значно наростили швидкість реагування у випадку агресії», - зазначив Петро Порошенко.

«Сьогодні, на жаль, небезпека російської агресії поки що не зменшена. Але нарощені наші можливості, збільшена міжнародна солідарність», - також сказав Президент. Він нагадав, що в цих умовах наші міжнародні партнери прийняли рішення про продовження санкцій проти Російської Федерації. Прийнято резолюції Конгресу США, Європарламенту про рішуче засудження акту агресії на Чорному морі і одноголосна вимога світу до країни-агресора негайно і безумовно видати 24 українських військовослужбовців і повернути кораблі ВМС ЗСУ, забезпечити свободу судноплавства в Азовському морі, яке агресор здійснив спробу окупувати.

До Збройних Сил передано танки, броньовані машини розмінування, бойові машини піхоти, самохідні артилерійські установки, бойові розвідувальні десантні машини, броньовані автомобілі «Варта», зенітно-ракетні комплекси, літаки, гелікоптери, а також безпілотні літальні апарати. Крім того, військові частини ЗСУ отримали автомобілі, автобуси, броньовані ремонтно-евакуаційні засоби та засоби ремонту та обслуговування.