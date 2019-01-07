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Спецпризначенці отримують нові і модернізовані зразки озброєння, техніки та елементів екіпірування – Президент на Житомирщині

17 січня 2019 року - 15:58

Спецпризначенці отримують нові і модернізовані зразки озброєння, техніки та елементів екіпірування – Президент на Житомирщині

«Щодня триває інтенсивне нарощування бойового потенціалу. Підрозділи і спецпризначенці отримують нові і модернізовані зразки озброєння, військової техніки, сучасні засоби зв’язку і елементи екіпірування. Бойовий досвід відбиття російської агресії переконливо засвідчив, що ефективне застосування військ можливе лише за умови впровадження сучасної системи підготовки особового складу та наявності відповідної матеріально-тренувальної бази», - наголосив Президент Петро Порошенко, відвідуючи полігон Сил спеціальних операцій ЗСУ під час робочої поїздки на Житомирщину.

Глава держави відзначив високий професіоналізм, героїзм та незламність духу спецпризначенців під час виконання бойових завдань в найнебезпечніших та найскладніших умовах, зокрема і в тилу ворога. Він подякував їм за мужність та за те, що «тримають на своїх плечах мирне небо над Україною».

«Ваші обличчя – завжди за кадром. Але увесь український народ знає, що воїни нового формату добре підготовлені, загартовані, екіпіровані. Ви майстерно робите свою роботу, на практиці реалізуючи власне ж кредо переваги якості над кількістю», - зауважив Президент.

«Ви завжди там, де найважче, де потрібні відвага та стійкість, швидкість і рішучий натиск. Від імені українського народу та себе особисто висловлюю щиру подяку усьому особовому складу Сил спеціальних операцій Збройних Сил України за вірність військовому обов’язку та присязі», - додав Глава держави.

Президент побажав військовим міцного здоров’я, добробуту, незламності духу та нових успіхів і перемог на благо України.

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Робоча поїздка Президента до Житомирської області

17 січня 2019 року - 12:31
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