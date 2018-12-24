Спільна військова частина України, Литви та Польщі носитиме ім’я Костянтина Острозького

Президент Петро Порошенко підписав Закон про ратифікацію Угоди про внесення змін до Угоди між Урядом Литовської Республіки, Урядом Республіки Польща та Кабінетом Міністрів України стосовно створення спільної військової частини.

Відповідна Угода була вчинена 5 жовтня 2017 року у Любліні. Документом вносяться зміни до Преамбули основної Угоди, якими спільній військовій частині дається ім’я Великого Гетьмана Костянтина Острозького.

Закон про ратифікацію Угоди про внесення змін до литовсько-польсько-української Угоди стосовно створення спільної військової частини № 2645-VIII прийнятий Верховною Радою 6 грудня. Його підтримали 230 народних депутатів.

Спільна військова частина ЛИТПОЛУКРБРИГ була утворена у 2014 році зі Збройних Сил України, Литви та Польщі.