Створення власної незалежної церкви є ще одним актом державної незалежності – Президент України в інтерв’ю грецькій газеті TаNеа

В інтерв’ю грецькій газеті TаNеа Президент України Петро Порошенко підкреслив, що українці понад тисячу років чекали отримання автокефалії Православної Церкви України.

«Це досягнення, про яке мріяли українці понад тисячу років, оскільки наша земля отримала християнську віру саме від Константинопольської Матері-Церкви. Тепер уперше ми маємо незалежну Церкву, визнану Вселенським православ'ям, рівноправну серед інших церков-сестер», - сказав Петро Порошенко.

Президент підкреслив, що «створення нашої власної незалежної церкви є ще одним актом державної незалежності». При цьому він зазначив, що Російська православна церква в Україні ніколи не діяла на благо. «В її інтересах була роз'єднаність в Україні та підпорядкування Москві. З власною новою церквою ми нарешті отримали історичний шанс для більшого об'єднання та стійкості як європейської християнської нації», - сказав він.

При цьому Президент зазначив, що «не так багато подій в історії держави є настільки важливими, як ось ця».

«І це відбувається прямо на наших очах. Як істинно віруючий, я дуже радий бути свідком, частиною і двигуном цього. Ця історична подія дає можливість мільйонам українських православних християн повернутися до загальнохристиянської громади, оскільки після рішень Його Всесвятості Варфоломія та Святого і Священного Синоду Вселенського Патріархату відновиться зв'язок зі Вселенським православ'ям», - підкреслив Петро Порошенко.

Він наголосив, що створення визнаної автокефальної, тобто незалежної, Православної Церкви України, також сильно сприяє єдності країни.

«Мова йде про нашу духовну незалежність і духовну свободу. Історична справедливість відновлюється і ці дні будуть пам'ятати завжди. Більше ніхто не може розділити мій народ на «канонічний» або «неканонічний». Є канонічна церква для всіх бажаючих приєднатися. Найбільш важлива місія для Православної Церкви України, яка тільки що відновилася – об'єднати православних віруючих у нашій країні», - наголосив Петро Порошенко.