Світ має відкрити для себе Україну – Президент про модернізацію транспортної інфраструктури та розвиток туризму

«Ми починаємо модернізацію української транспортної інфраструктури. Унікальне географічне положення України ми точно найкращим чином використаємо», - заявив Президент Петро Порошенко на Всеукраїнському громадському форумі «Відкритий діалог».

Глава держави нагадав, що минулого року вперше за роки незалежної України було відкрито новий Бескидський тунель, який став найбільшим інфраструктурним проектом. За його словами, сьогодні понад 60% експортного напрямку залізницею буде й ти саме через цей тунель: «Здешевимо послуги – підвищимо конкурентоздатність українських товарів».

«Цього року триватиме модернізація рухомого складу «Укрзалізниці». На лінії вийдуть десятки нових локомотивів General Electric, про укладання контракту щодо них я домовився з Президентом США Дональдом Трампом, отримуючи надзвичайно привабливі пільгові умови кредитування для постачання їх для української залізниці. Швидкісними потягами «Інтерсіті» скоро можна буде дістатися до кожного обласного центру», - сказав він.

За словами Президента, найвищими темпами розвиваються авіаперевезення. «Цьому сприяє і наша цілеспрямована політика відкриття українського авіаринку для лоукостерів», - зазначив Петро Порошенко та нагадав, що 11 червня 2017 року, коли було започатковано безвізовий режим з країнами Євросоюзу, було багато сумнівів чи будуть по кишені українцям подорожі до Європи. «Лоукостери, які за цей рік зайняли потужне місце в Україні, продають квитки за 10, 15, 20, 30 євро до більшості європейських столиць. І безвізовий режим насправді почав працювати», - зауважив він.

Президент також додав: «Головні повітряні ворота країни – аеропорт «Бориспіль» минулого року прийняв майже 13 мільйонів пасажирів. Цього ніколи не було. Вражаючий прогрес демонструє аеропорт Львова. Нова злітна смуга будується в Одесі. У Дніпрі скоро постане новий великий аеропорт».

Петро Порошенко також зазначив, що покращення ситуації з основними дорогами вже позитивно вплинуло на туристичну галузь. В уряду великі плани для відновлення багатьох майже знищених у попередні роки автошляхів.

«Поки що туризм забезпечує лише 1,5% ВВП України, у той час як у світовому ВВП туризм складає майже 10%. Отже, нам є куди зростати», - зазначив він.

«Я хочу наголосити, що розвиток туризму має відбуватися не лише в Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі та Львові. В Україні не буде туристичної периферії. В селі буде розвиватися зелений туризм, а в кожному місті обласного підпорядкування будуть знайдені привабливі об’єкти нашої історії і культури, куди почнуть їздити українці, щоб добре знати Україну, добре знати нашу історію А за ними точно поїдуть іноземці», - також сказав Президент.

«Ми самі лише відкриваємо для себе природу і культуру власної країни, відвідуючи її різні куточки. І мені подобається, що це стає модним», - сказав Петро Порошенко. Він зауважив, що раніше люди все життя жили в одному місті чи селі і не виїжджали за його межі, а тепер можуть подорожувати.

«І світ має відкрити для себе Україну», - сказав Президент.

Він підкреслив, що туризм, так само як і високотехнологічні галузі, забезпечує додаткові доходи і робочі місця в багатьох інших сферах – в готельному, ресторанному, торговельному бізнесі, на транспорті, в сфері розваг, фінансових послуг. «Це – колосальний ринок для малого та середнього бізнесу. Це дає можливості розвиватися, ставати підприємцями», - зазначив Президент.

Петро Порошенко підкреслив, що пісенний конкурс Євробачення-2017, минулорічний фінал Ліги чемпіонів у Києві показали, що Україна навіть в умовах російської агресії може бути гідним господарем спортивних чи культурних подій високого міжнародного рівня.