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Участь Президента в щорічній зустрічі з главами дипломатичних представництв іноземних держав
Участь Президента в щорічній зустрічі з главами дипломатичних представництв іноземних держав

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Своєю самопожертвою українці захищають мир в Європі – Президент іноземним дипломатам

16 січня 2019 року - 21:37

Своєю самопожертвою українці захищають мир в Європі – Президент іноземним дипломатам

Президент Петро Порошенко на щорічній зустрічі з іноземними дипломатами наголосив, що Україна захищає мир в усій Європі  і закликав дипломатів пам'ятати про це.«Своєю самопожертвою українці захищають мир в Європі», - сказав Президент. При цьому він підкреслив, що «Росія не збирається зупинятися лише на Україні і  випробовує свої новітні технології гібридної війни».

«І лише питання часу, де Кремль їх застосує завтра. В Москві добре розуміють стратегічну цінність України з точки зору реалізації своїх імперіалістичних фантазій. Розрахунок простий: що Україна впаде, що Україна не втримається. Якщо не втримається Україна – це лише підживить російські апетити в інших куточках Європи і світу», - зазначив Петро Порошенко.

Глава держави підкреслив, що методи російської агресії міняються, але незмінно стабільним залишається лише одне – відсутність прагнення до миру.

«Вже чотири роки Кремль відмовляється виконувати свої зобов’язання у рамках Мінських домовленостей, під якими сам підписався. Останнє оголошення про припинення вогню – загалом вісімнадцяте – було знов порушене російською стороною», - повідомив Президент.

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Участь Президента в щорічній зустрічі з главами дипломатичних представництв іноземних держав

16 січня 2019 року - 21:51
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