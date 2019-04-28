Той, хто не дотримуватиметься Конституції, має піти геть з української влади – Президент Порошенко

«Ми захистимо безвіз. Ми захистимо наш рух до Європейського Союзу і НАТО. І недарма ми ввели норму прямої дії в українську Конституцію», - підкреслив Президент України Петро Порошенко під час зустрічі із представниками культурного, громадського та бізнес середовища Львівщини.

«І той, хто не дотримуватиметься Конституції, має піти геть з української влади. Все просто», - наголосив Глава держави.

«Ми не дамо нікому зупинити наші реформи. І ми точно продовжимо децентралізацію. Ми точно продовжимо реформу української школи», - сказав Петро Порошенко та навів приклад Українського Католицького Університету як зразкового, в якому запроваджені найкращі новації сучасної української школи, включно з інклюзивними підходами в освіті.

«Змінилися ми самі. Ми самі стали європейцями. А раніше ними не були. Бо Європа – це демократія. Тому всі були здивовані, коли я о 20.00 за даними екзіт-полів вийшов і сказав: демократія понад усе, він – переміг», - сказав Петро Порошенко. «Ми за владу не тримаємось, але ми будемо боротися за те, щоб захистити наші здобутки», - додав він.

Президент вкотре підкреслив, що він та його команда не дозволять нікому знову втягнути Україну в Радянський Союз, або в Російську імперію. «Ми твердо знаємо, яку велику ціну заплатила українська нація за ці спроби. І ми не дозволимо більше комусь це зробити», - сказав він.

«Я твердо переконаний, що правда з нами, я твердо переконаний, що ми збережемо єдність. Твердо переконаний, що на парламентських виборах ця єдність буде збережена. Бо якщо ми підемо десятьма колонами, а Москва піде одною – вона переможе. І ми маємо просто не дати їй цей шанс», - заявив Петро Порошенко.

Президент також особливо підкреслив: «Ми не будемо сприймати, що хтось росіянам буде надавати святе українське громадянство. Бо вони його приймуть всі 140 мільйонів, бо в нас краще. Але ми ніколи не дамо загубити Україну. Бо українське громадянство – це є висока честь».

«І ми нікому не дамо можливості для того, щоб нас купили за газ. Бо головне, що вони зараз намагаються запропонувати, що в Україні буде дешевше газ», - також сказав він.

«А ще вони кажуть: «мову та свободу на хліб не намажеш». Вибачте, але без свободи і мови – і хліба не буде», - підкреслив Глава держави.

