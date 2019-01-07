Томос та єдина церква є духовним фундаментом державотворення – Президент під час подячного молебня у Свято-Миколаївському Храмі Борисполя

Президент Петро Порошенко взяв участь в подячному молебні з нагоди отримання Томосу про автокефалію Православної Церкви України у Свято-Миколаївському Храмі Борисполя. Перед початком святкової літургії, яку відправив Предстоятель Православної Церкви України Блаженіший Митрополит Епіфаній, Томос був внесений в храм.

«Томос є Божим подарунком. Так само буде з ЄС і НАТО, коли українці будуть об’єднані. А вони будуть об’єднані, коли матимуть духовний фундамент», - сказав Петро Порошенко. При цьому він підкреслив, що отримання Томосу про автокефалію помісної церкви є «подією не менш важливою, ніж Акт про проголошення незалежності України».

«Томос та єдина церква є духовним фундаментом для усіх православних і не тільки православних. Єдина церква і Томос є елементом державотворення і ми творимо, ми зміцнюємо нашу Українську державу», - сказав Президент.

Глава держави наголосив на тому, що усі українці, які моляться за єдність Православної Церкви є «учасниками процесу єднання і створення нової помісної церкви» та подякував кожній парафії та кожному священнику за рішення приєднатися до нашої церкви.

Предстоятель Православної Церкви України Блаженніший Митрополит Епіфаній подякував Президентові України за його зусилля щодо отримання Томосу про автокефалію.

«Президент України Петро Олексійович зумів достукатися до сердець усіх українських ієрархів, а також до серця Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія. Ми спільними зусиллями, церковні ієрархи і державні мужі на чолі з Президентом зуміли здолати цей нелегкий шлях», - наголосив Митрополит Епіфаній. Він підкреслив, «якщо ми єдині, то Господь благоволить і допомагає нам».

Предстоятель Православної Церкви України також наголосив, що в Томосі вписане ім’я Президента України. «Ваше ім’я назавжди увійде в історію нашого українського народу та нашої церкви нарівні зі славними керманичами Володимиром Великим, Ярославом Мудрим, Костянтином Острозьким, гетьманом Іваном Мазепою, які зробили дуже багато, щоб наша Українська держава постала, а наша Українська церква дійшла до часу, коли ми можемо святкувати нашу духовну перемогу і свідчити, що ми прагнемо єдності. І Господь нас об’єднав навколо Київського престолу, і ми у своїй державі мали єдину помісну церкву», - сказав Митрополит Епіфаній. При цьому він підкреслив, що «зроблено дуже багато, але багато роботи ще попереду» та закликав усіх до спільної молитви за єдність.