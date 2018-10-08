Тут ви вчите бути справжнім патріотом, справжнім громадянином своєї держави – Президент привітав зі 160-річчям Болградську гімназію

У ході робочої поїздки до Одеської області Президент Петро Порошенко разом з Прем’єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим відвідали Болградську гімназію ім.Г.С.Раковського, де взяли участь у заходах з нагоди 160-річчя заснування цього навчального закладу.

Глава Української держави зазначив, що радий бути присутнім і вітати всіх на цьому святі. «Я дуже щасливий бути сьогодні в своєму рідному Болграді», - звернувся Петро Порошенко до присутніх. Він назвав символічним те, що відвідав стіни рідної школи саме напередодні Дня вчителя України та у Всесвітній день учителя. «Це не лише українське свято, а сьогодні всі святкують, весь світ – День вчителя і я приїхав до своїх перших вчителів», - сказав Президент.

Глава держави зазначив, що у розмові з Прем’єр-міністром Болгарії вони дійшли згоди, що цей навчальний заклад є особливим. «Ми прийшли до висновку, що це одна з кращих шкіл у світі. І це не просто реверанс людини, яка приїхала на свою Батьківщину. Знайдіть мені, будь ласка, ще хоч одну школу, де були підготовлені два Прем’єр-міністри Болгарії, два генерал-полковники збройних сил Болгарії, академік і ректор Софійського університету, засновник Болгарської національної опери, міністри фінансів, міністри юстиції… Ви в Болгарії таку школу не знайдете, як наша Болградська школа», - підкреслив він. Прем’єр-міністр Болгарії підтримав слова Петра Порошенка та додав, що Болградську гімназію в свій час закінчив і нинішній Президент України.

«Дивний і правильний дух у цій школі і тому, дорогі діти, хочу сказати, що вам дуже пощастило», - зазначив Глава держави.

Президент також зазначив, що шкіл, які продовж 160 років так працюють і зберігають традиції і в Україні не багато. «Це в першу чергу тому, що тут є унікальні вчителі. І сьогодні, в День вчителя, я хочу їх привітати з цими досягненнями», - сказав Глава держави.

Петро Порошенко також зауважив, що з першого дня свого навчання дуже хотів ходити у школу. «Тут була така гостинна атмосфера, що сюди завжди йшли з великою радістю», - сказав він.

Президент також відзначив, що особлива атмосфера нині створюється в усіх школах України завдяки освітній реформі, яка зараз проводиться в державі. Він зазначив, що першими реформа торкнулася першокласників. «Вже абсолютно інша атмосфера. І діти, так само як і я… Це скільки ж років тому? У 1972 році я перетнув поріг цієї школи… Діти вже дуже хочуть сюди іти. Подивіться на їх посмішки, які вони красиві, скільки їх багато», - зауважив Петро Порошенко, наголосивши на важливості цієї освітньої реформи.

«На сьогоднішній день, я в цьому переконаний, я не маю жодного сумніву з цього приводу, що першокласники будуть жити в Європейському Союзі, не виїжджаючи з України. Бо Україна буде членом Європейського Союзу», - особливо наголосив Петро Порошенко.

Глава держави від щирого серця побажав рідній гімназії успіхів та тримати ті традиції, які були закладені ще 160 років тому. «В житті я маю багато нагород, так трапилось. І вітчизняних, і іноземних. Але три роки тому мені була вручена ця медаль – «Почесний гімназист», і посвідчення тримаю. Це для мене одна з найбільш чутливих і важливих нагород», - додав він.

Петро Порошенко подякував вчителям гімназії за покоління українців, яких вони підготували в житті: «Велика вдячність за ту якість освіти, і не тільки. Адже тут ви вчите бути справжнім патріотом, справжнім громадянином своєї держави і справжнім громадянином, який шанує і поважає національні меншини і наші братні народи, включно з Болгарією».

Президент зазначив, що Україні близька і зрозуміла сторінка визвольної боротьби болгарської історії, бо тепер свою боротьбу з імперським поневоленням веде український народ. «Ми вистояли в цій боротьбі, бо український народ і громадяни України всіх національностей продемонстрували єдність, патріотизм і здатність спільно працювати в ім’я своєї Батьківщини. І ми завжди пам’ятаємо тих, хто віддав своє життя за право України бути вільною, демократичною, підтримуючи суверенітет, територіальну цілісність, свободу, демократію і незалежність нашої держави»,- сказав Петро Порошенко. Він подякував за те, що в гімназії зберігають пам’ять про наших героїв, які були виховані в її стінах.

Пам’ять одного із таких героїв – учня гімназії, старшого солдата, стрільця механізованого відділення 28-ої окремої механізованої бригади ОК «Південь» Сухопутних військ Ігоря Хіньова Петро Порошенко та Бойко Борисов вшанували, поклавши квіти до меморіальної дошки. Ігор Хіньов закінчив Болградську гімназію у 2001 році. Загинув у серпні 2014-го у Амвросіївському районі Донецької області.

Глава держави також привітав вчителів із Днем вчителя. «Давайте разом зробимо Україну могутньою, сильною, заможною, великою, інтелектуальною, освіченою, яскравою, найкращою в світі державою», - сказав він.

Президент вручив працівникам навчального закладу державні нагороди. Орденом княгині Ольги III ступеня нагороджено директора обласного закладу «Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат «Болградська гімназія імені Раковського» Сніжану Скорич, почесне звання «Заслужений вчитель України» присвоєно учительці Болградської гімназії імені Раковського Наталі Карі.

По завершенні урочистостей Президент України та Прем’єр-міністр Болгарії ознайомилися із роботою гімназії, зокрема оглянули кабінети молодших класів та дистанційної освіти, поспілкувалися з представниками учнівського самоврядування та зробили запис у Книзі почесних гостей.

Також Петро Порошенко та Бойко Борисов вшанували пам’ять Г.С.Раковського та встановили кошики з квітами до пам’ятника національному герою Болгарії.