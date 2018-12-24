У 2019 році Україна продовжить переозброєння своїх ЗС за стандартами НАТО – Президент

Рада національної безпеки і оборони під час засідання розглянула державне оборонне замовлення на 2019 рік. За словами Президента Петра Порошенка, у наступному році Україна завершить створення ракетної зброї та розпочне її серійне виробництво, а також завершить створення новітнього вітчизняного озброєння за стандартами НАТО.

«За підсумками виконання державного оборонного замовлення у 2018 році до Збройних Сил поставлено майже три тисячі зразків озброєння і військової техніки та спеціальних виробів. У 2019 році ми плануємо завершити низку пріоритетних напрямків зі створення ракетної, ракетно-реактивної зброї. Перш за все це стосується ракет, створених за проектом «Вільха» зі збільшеною дальністю ураження. Йдеться вже про початок їх серійного виробництва і постачання до військ, до ЗСУ», - сказав Глава держави.

«Ми завершуємо створення низки новітніх вітчизняних зразків озброєння, які розроблені вже за стандартами НАТО, як то самохідна гаубиця «Богдана» та артилерійські боєприпаси калібру 155 мм до неї, керовані боєприпаси «Квітник», двокаліберний міномет, безпілотний розвідувальний ударний комплекс «Сокіл», переносний зенітно-ракетний комплекс «Калібрі», засоби розвідки, дуже важливі для нас зараз комплекси управління артилерії», - також повідомив Петро Порошенко.

На 2019 рік також заплановано завершення розробки та початок випробувань комплексу крилатих ракет наземного базування для ураження морських берегових цілей за проектом «Нептун». «Секретар РНБО разом з начальником Генерального штабу доповіли мені під час воєнного стану, що були проведені успішні випробування. І у перспективі це дозволить збільшити потенціал Військово-Морських сил Збройних Сил України і забезпечити оборону морських рубежів південного кордону країни. Нам є чим зустріти ворога у випадку агресії з моря», - наголосив Президент. Він підкреслив, що фінансові витрати на ці розробки значно менші, ніж в іноземних аналогів.

Глава держави також акцентував на тому, що підприємства вітчизняного оборонно-промислового комплексу в рамках державного замовлення продовжать закупівлю станків, технологічного обладнання і будівництво нових споруд для серійного виробництва нових зразків зброї.

Для Сухопутних військ запланована закупівля шести тисяч зразків озброєння, зокрема міномети, переносні ЗРК, снайперську зброю та антиснайперські комплекси, боєприпаси до неї, приціли нічного бачення, тепловізори, гранатомети, артилерійські постріли, ракети тощо. У плані більше тисячі бронетранспортерів, бойових машин піхоти, бронеавтомобілів, санітарних машин тощо.

За словами Петра Порошенка, Повітряні сили отримають десятки модернізованих літаків, вертольотів і безпілотних авіаційних комплексів. Для флоту буде закладений ракетний катер «Лань», закуплені малі броньовані артилерійські катери, десантні катери та дуже необхідні зараз комплекси і засоби радіолокації. Крім того, Збройні Сили України отримають десять тисяч одиниць сучасних засобів зв’язку, десятки зразків засобів радіоелектронної боротьби, топографічної техніки.

Президент подякував всім, хто брав участь у підготовці оборонного замовлення, зокрема Прем’єр-міністру Володимиру Гройсману і всім, хто сьогодні до цього залучений, «бо ми відчуваємо потужну підтримку Уряду в розробці і забезпечення державного оборонного замовлення».

«Це основні параметри державного оборонного замовлення і суспільство має про це знати», - резюмував Глава держави.