У Чернігові Марина Порошенко презентувала проекти «Бути Батьками», «Арсенал Ідей» та «Дитяча Демократія»

Дружина Президента України відвідала Чернігівську область із робочою поїздкою. У ході візиту Марина Порошенко ознайомилася з навчальним процесом в інклюзивному класі Чернігівської загальноосвітньої школи № 27 та оглянула сучасну шкільну Медіатеку, яка створена за типовим проектом Фонду Порошенка.

Чернігівська область долучилася до реалізації всеукраїнського проекту Фонду «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації» у квітні 2017 року. Із метою обговорення результатів впровадження інклюзивної освіти у навчальних закладах Чернігівщини Перша леді провела зустріч з освітянами регіону, представниками Інклюзивно-ресурсних центрів та батьками дітей з особливими освітніми потребами.

За словами Марини Порошенко, в області спостерігається позитивна динаміка щодо організації інклюзивного навчання в закладах освіти. З початку участі в національному проекті понад 300 освітян Чернігівщини пройшли підготовку за програмами спеціалізованих тренінгів Фонду Порошенка.

«Цього року на Чернігівщині кількість дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітніх школах зросла на 30%. І дуже важливо, що в регіоні інклюзивна освіта запрацювала на всіх рівнях – дошкільному, шкільному, професійно-технічному та позашкільному. Наразі майже 200 особливих дітей відвідують гуртки та секції. Для забезпечення якісних умов навчання в області вже функціонують 11 Інклюзивно-ресурсних центрів, створено 17 ресурсних кімнат і 10 шкільних Медіатек. На черзі – ще один ІРЦ у Ріпкинському районі, а також ще 9 медіатек та 7 ресурсних кімнат у закладах освіти області», - зазначила дружина Президента.

У рамках співпраці Марина Порошенко презентувала в Чернігові новий проект – Школа «Бути батьками». Ця ініціатива сприятиме включенню батьків учнів з особливими освітніми потребами в навчальний процес, їх підготовку до виховання та взаємодії з дітьми.

Типове Положення та Порядок створення проекту обласної Школи «Бути Батьками» дружина Президента передала в.о. голови Чернігівської обласної державної адміністрації Юлії Свириденко та Чернігівському міському голові Владиславу Атрошенку.

Також у ході візиту на Чернігівщину Марина Порошенко взяла участь у відкритті проекту «Арсенал Ідей. Чернігів» в Обласному молодіжному центрі. Це постійно діюча освітня платформа, яка поєднує в собі інтерактивний простір, мистецтво, науку та інновації. Проект містить ігрову та лекційну програми, мистецькі твори та комплекс розвиваючих занять для дітей, молоді та родин.

Проект «Арсенал Ідей» реалізується в різних містах України у співпраці соціальної програми Марини Порошенко, Благодійного фонду «Мистецький Арсенал» та Національного комплексу «Мистецький Арсенал». У 2017 році в рамках цієї програми було створено освітні простори у Харкові, Львові та Мелітополі. Цього року вони з’явилися у Чернігові та Житомирі.

Участь у проекті «Арсенал Ідей» допоможе дітям та підліткам навчатися вільному обміну думками, формувати спільні підходи до вирішення актуальних завдань, творчих і наукових пошуків, стимулювати креативність, інтерес до інновацій та волонтерства.

Окрім того, у Чернігові відбулася презентація Всеукраїнської програми «Дитяча Демократія», де було оголошено конкурс з відбору учасників з Чернігівщини в Бюро змін «Дитяча Демократія».