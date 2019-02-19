У Чернігові Марина Порошенко привітала переможців Всеукраїнських і Міжнародних змагань з української мови та літератури з Міжнародним днем рідної мови

21 лютого, у Міжнародний день рідної мови, дружина Президента України Марина Порошенко відвідала Чернігів, де привітала зі святом переможців Всеукраїнських і Міжнародних інтелектуальних змагань з української мови та літератури. Також Перша леді поспілкувалася з учителями та науковцями області в Чернігівському обласному педагогічному ліцеї для обдарованої сільської молоді.

Марина Порошенко наголосила, що українська мова є символом України як незалежної держави: «Тому це свято для нас є дуже важливим, бо, як говорила Ліна Костенко, «нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову». Ми маємо пам’ятати, що створення самостійної України починалося саме з боротьби за нашу мову, адже українською мовою промовляє дух нашої Свободи», - підкреслила дружина Президента.

Учні провели дискусію на тему «Що у вашому житті значить рідна мова?», а також провели інтерактивні ігри з культури українського мовлення.

Дружина Президента подякувала дітям за те, що вони вивчають і пишаються українською мовою: «Вам зберігати й примножувати нашу мову – те найцінніше, що заповідав Тарас Шевченко». На згадку про зустріч Марина Порошенко подарувала «Кобзар» кожному переможцю Всеукраїнських і Міжнародних змагань з української мови та літератури.