У Мелітополі Марина Порошенко привітала з новосіллям 11 власників квартир, що придбані в рамках реалізації Програми Президента про захист прав дітей-сиріт

18 жовтня дружина Президента відвідала Запорізьку область із робочим візитом. Марина Порошенко разом із головою Запорізької ОДА Костянтином Брилем та Мелітопольським міським головою Сергієм Мінько в рамках реалізації Програми Президента України вручили 11 ключів від квартир у Мелітополі, придбаних для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

На цю програму Запорізька область отримала 16 млн державних коштів, із яких 8 млн були направлені у Мелітополь. Усього на кошти під соціальне житло для сиріт було придбано та обладнано 12 однокімнатних квартир та дві 9-кімнатні квартири для розміщення дитячих будинків сімейного типу в новобудові. У лютому 2018 року відбулося вручення перших ключів власникам. Також у рамках програми Президента про захист прав дітей-сиріт заплановано придбання ще 20 квартир під соціальне житло для дітей, що залишилися без батьківського піклування. Мешканцям нових 11 квартир Марина Порошенко вручила сучасні телевізори.

Дружина Президента зазначила, що «на сьогодні усиновлення є одним із пріоритетів для України. Для цього у Державному Бюджеті 2018 року передбачено витрати для будівництва нових малих групових будинків (МГБ) та дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ). На ці кошти Запорізька область цього року розпочне будівництво одного МГБ та одного ДБСТ у Широкінській громаді».

Також у ході візиту дружина Президента взяла участь у створенні обласної школи «Бути батьками», яка сприятиме включенню батьків учнів з особливими освітніми потребами в навчальний процес, їх підготовці до виховання та взаємодії з дітьми.

У рамках державно-приватного партнерства відбулося підписання Меморандуму про створення обласної Школи «Бути батьками» між головою Запорізької ОДА Костянтином Брилем, керівництвом Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та головами батьківських громадських організацій «Аутизм. Свідоме батьківство» та «Здолай-мо разом».

Сторони домовилися організовувати роботу школи на базі обласного Ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти й забезпечувати системний супровід батьків відповідно до запитів і потреб батьківської громадськості.

За словами Марини Порошенко, батьки дитини є важливими партнерами в освітньому процесі. «Вчителі та школа дають дитині знання, а родина є помічником у навчанні, показує приклад поведінки та виховує життєві цінності. Тому для гармонійного розвитку особистості дуже важливо поєднання цих складових. Адже тільки тісна співпраця здатна виховати повноцінного члена нашого суспільства», - сказала дружина Президента.

Під час візиту в Запорізьку область Перша леді ознайомилася з роботою Мелітопольської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23 після капітального ремонту.