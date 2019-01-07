У Єрусалимі Марина Порошенко уклала спільну заяву з керівництвом MASHAV про співпрацю та впровадження найкращих практик інклюзивної освіти в Україні

21 січня у рамках офіційного візиту Президента України Петра Порошенка до Держави Ізраїль Марина Порошенко провела робочу зустріч з керівництвом Центру з розвитку з міжнародного співробітництва«MASHAV» при Міністерстві закордонних справ Ізраїлю.

Дружина Президента України та голова MASHAV Гіл Хаскель обговорили можливі шляхи співпраці у галузі інклюзивної освіти. Зокрема, сторони домовилися про проведення спільних інформаційно-просвітницьких заходів для освітян, громадських організацій та батьківських об’єднань, а також профільних державних установ – з метою впровадження найкращих практик інклюзивної освіти під час проведення семінарів, тренінгів та конференцій в Україні.

Ізраїльський центр міжнародного співробітництва MASHAV прагне сприяти світовому соціальному прогресу шляхом підготовки кваліфікованих спеціалістів та передачі сучасних технологій. За допомогою цієї організації державні діячі багатьох країн вчаться знаходити рішення нагальних проблем із врахуванням конкретних місцевих культурних та соціальних реалій, економічного потенціалу та регіональних пріоритетів.

Також у ході візиту Перша леді Марина Порошенко зустрілася з українською громадою в Державі Ізраїль. Серед них – представники Всеізраїльського об’єднання вихідців з України, активісти та волонтери громадської організації «Ізраїльські друзі України», громадської організації «Українці в Ізраїлі» та учасники фольклорного театру «Тапуах бедваш».

Важливим напрямком діяльності української громади в Ізраїлі є збереження історичної пам’яті, культурних традицій та духовного розвитку з Україною, гуманітарна допомога українцям та популяризація української пісні в Ізраїлі.