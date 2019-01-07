Угода про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем зробить життя людей наших країн кращим – Президент

Президент Петро Порошенко переконаний, що підписання Угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем не лише сприятиме співробітництву двох країн, а й зробить кращим життя людей в обох державах.

«Сьогодні в Єрусалимі ми підписуємо цю Угоду і представники бізнесу кажуть, що це допоможе зробити життя людей в наших країнах краще, тому що це дозволить зробити товари наших країн дешевшими: українські товари - в Ізраїлі, ізраїльські товари – в Україні. І ми плануємо запустити нову угоду про вільну торгівлю послугами - це прекрасна ідея», - сказав Глава держави перед підписанням документа.

«Це історичний день у відносинах між Ізраїлем і Україною. Історичний день, тому що ми знищили всі бар’єри в наших економічних стосунках і я хочу вас привітати і подякувати за таку співпрацю», - додав Петро Порошенко.

Президент зазначив, що задовго до цього сотні бюрократів намагалися підготувати Угоду між Україною та Ізраїлем про вільну торгівлю, зняти всі обмеження в економічній сфері між двома країнами. Та врешті це вдалося зараз.

«Ми зробили сто сторінок за один рік і загалом це півтори тисячі сторінок. І це стало можливим після нашої зустрічі у Нью-Йорку з Прем’єр-міністром, потім ми зустрілися в Парижі, де власне ми все закінчили. І в нас ще один місяць пішов, щоб закінчити всі переговори», - сказав він.

Глава держави подякував Першому Віце-прем’єр-міністру - Міністру економічного розвитку і торгівлі України Cтепану Кубіву та ізраїльській стороні за плідну командну роботу і втілення домовленостей Прем’єр-міністра Ізраїлю і Президента України. «І сьогодні ми маємо цей історичний документ», - констатував Петро Порошенко.

Президент відзначив, що Україна вивчила досвід Ізраїлю не лише в економічній сфері, але і у військовій. «Це дуже просто. Ми навчилися від Ізраїлю як захищати нашу країну, щоб зробити сильну армію. І ми навчилися як зробити сильною економіку та забезпечити добробут нашому народові. Ми навчилися цього в Ізраїлю і я думаю, що це дуже успішний урок», - зазначив він.

Глава держави також висловив вдячність Прем’єр-міністру Держави Ізраїль Беньяміну Нетаньягу за ефективну координацію роботи наших дипломатів у міжнародних організаціях. «Ми мали дуже великий успіх на Генеральній асамблеї, в ЮНЕСКО і я хочу подякувати за цю дуже важливу підтримку від наших ізраїльських друзів і партнерів», - підкреслив він.

Президент висловив переконання в активізації співпраці між Україною та Ізраїлем та запросив Прем’єр-міністра відвідати нашу країну з візитом.

Прем’єр-міністр Держави Ізраїль, у свою чергу зазначив, що це третій візит Президента України в Ізраїль з моменту його інавгурації. «І це доказ тісних стосунків між Україною та Ізраїлем. Ці зв’язки мають глибоке історичне і культурне коріння. Українські євреї складають вагому частку населення Ізраїлю. Україна також є домом для великої єврейської спільноти», - сказав він, зауваживши, що єврейська спільнота 4 за розміром в Європі.

Беньямін Нетаньягу відзначив зростання інвестицій та торгівлі між двома країнами за останні роки. «Сьогодні ми зробимо те, що посилить їх ще більше - підпишемо Угоду про вільну торгівлю. Ми працювали над нею багато років. Вона величезна - 1500 сторінок», - констатував Прем’єр-міністр Ізраїлю.

Під час візиту Президента України також обговорювалися шляхи збільшення співпраці в технологічній сфері, сфері охорони здоров’я, аерокосмічній галузі, науці та інших.

«Ми будуємо краще майбутнє для людей. Кожен з нас робить це самостійно, але вважаю, що спільними зусиллями ми досягнемо кращих результатів», - резюмував Беньямін Нетаньягу.