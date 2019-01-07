Ухвалення Закону про впорядкування механізму переходу парафій до ПЦУ створює всі умови для мирного процесу розбудови нашої церкви – Президент на подячному молебні на Житомирщині

В рамках робочої поїздки на Житомирщину Президент Петро Порошенко взяв участь у подячному молебні за надання Томосу про автокефалію Православної Церкви України, яка відбулася у Свято-Михайлівському кафедральному соборі у Житомирі.

Молебень відправив Святійший Філарет.

Президент вкотре наголосив, що без єдиної церкви не може бути об’єднаної держави: «Без церкви – це як будувати дім: ти можеш поставити вікна, пофарбувати стіни, але якщо немає духовного фундаменту – цей дім не вистоїть. Тому цей документ (Томос – ред.) – має аж ніяк не менш важливе значення для держави Україна, для українського народу, ніж Акт про проголошення державної незалежності України 1991 року».

«Саме тому я як Президент, держава, влада, не просто мали право, а були зобов’язані зробити все можливе для того, щоб наша держава і наш народ отримали українську церкву», - наголосив Петро Порошенко. Він висловив вдячність Вселенському Патріарху Варфоломію за його молитви і безмежну любов до України і українців, а предстоятелям українських церков за зусилля задля здобуття Православної Церкви України. «Патріарх, який показав приклад служіння церкві і народу, який в першу чергу піклується про церкву і про паству, а не про власне місце», - додав він.

Глава держави висловив вдячність і митрополитам Московського Патріархату, «які проявили мужність, віру в Господа і любов до України, приєднавшись до звернень до Вселенського Патріарха і взявши участь у об’єднавчому Соборі, бо церква насправді має головну мету – об’єднати». «І ми маємо результат, що в Україні є єдина, одна Православна Церква України», - сказав Петро Порошенко, зазначивши, що тепер українцям нема потреби запитувати якого патріархату церква і хвилюватися, чи допустять їх до сповіді чи причастя.

«Для когось важко ходити до храму Божого, коли служба Божа починається з молитви за Кирила, який молиться за Путіна, за владу російську, за військо російське, яке вбиває українців. Якщо хтось знаходить в собі сили відвідувати цю церкву, це їх право», - зазначив він, додавши, що як Президент всіх українців зробить все для захисту свободи віросповідання і їх права відвідувати таку церкву.

Водночас Глава держави запевнив, що захистить і тих парафіян та церкви, які вирішать приєднатися до ПЦУ. «Дякую Верховній Раді, яка буквально декілька хвилин тому прийняла закон, яким впорядковується механізм переходу. Для чого це робиться? Щоб, не дай Боже, не пролилась кров. Закон має це врегулювати – якщо дві третини парафіян зібралися і на відкритому голосуванні приєдналися до нової Церкви, то хто може зупинити народ?», - зазначив Президент.

За його словами, сьогодні вже десятки парафій по всій Україні приєднуються до ПЦУ, і цей процес триває: «Дякую Господу, бо без Божої допомоги цього не відбувається. І дякую за сміливість, мудрість і мужність».

Президент зауважив, що шлях до об’єднаної церкви лише починається, і Томос відкриває ці двері, а не завершує будівництво. «Дуже важливо, що ми йдемо до всіх вірних, в тому числі і Російської православної церкви в Україні з любов’ю, з молитвою і за вуха ніхто нікого тягнути не буде», - наголосив Президент.

Глава держави вкотре зауважив, що нині українці живуть в історичні часи, і саме тому проводяться подячні молебні по всій країні. «На все життя запам’ятаю вечір 15 грудня, після Об’єднавчого Собору, який замість двох годин тривав довгих 11 годин. І весь це час сорок тисяч людей на площі перед Святою Софією стояли, молилися і вірили, що Господь пошле нам церкву», - розповів Президент. Глава держав подякував всім вірянам, хто молився і вірив у нову церкву.

Петро Порошенко також зустрівся з вихованцями духовної дитячої недільної школи Свято-Михайлівського кафедрального собору.

По завершенню молебню Глава держави встановив лампадку біля пам’ятної стели на честь Героїв Небесної Сотні.

Свято-Михайлівський кафедральний собор, який раніше називався Михайлівською церквою є однією з найстаріших кам’яних споруд православної церкви в Житомирі. Церкву було споруджено у 1856 році, того ж року приміщення освятили.