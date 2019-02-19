Україна буде членом ЄС і НАТО – Президент

Президент Петро Порошенко під час участі у спеціальному засіданні Верховної Ради України у зв’язку з п’ятою річницею з початку збройної агресії Російської Федерації проти України наголосив, що Україна буде членом Європейського Союзу на НАТО.

Глава держави підкреслив, що перемога у війни залежить від єдності і рішучості українців та міжнародної коаліції, яка була створена на підтримку України. Він відзначив роль Президента Європейської Ради Дональда Туска. «Запам’ятайте його слова, які прозвучали щойно з цієї трибуни – не може бути безпечної і демократичної Європи без України. Це слова лідера Європейського Союзу скептикам, деякі з яких сидять в цій залі, а деякі бігають по телеефірам і кажуть, що ніколи Україну не приймуть в ЄС, ніколи вона не буде членом НАТО. Друзі мої, наголошую – і приймуть, і буде», - підкреслив Глава держави.

Президент зауважив, що нікому і ніколи європейський і євроатлантичний вибір не давався такою дорогою ціною, як Україні. «Ніколи і ніхто не сплачував такі великі жертви за цей вибір. І треба завжди пам’ятати, що ми живемо в неоплатному боргу перед нашими героями. І цей борг спонукає нас, що ми зобов’язані зробити все, щоб їхня боротьба не виявилася марною, і щоб ніхто і ніщо не повернуло нас назад, у кайдани Москви», - наголосив він.

«Зараз дуже популярна фраза, що точка рубікону перейдена – наголошую, що вона ніколи не буде перейдена. Ми завжди маємо боротися за наш цивілізаційний вибір, за повернення України в родину європейських народів. Так як триста років українці боролися за те, щоб зняти з української церкви московське ярмо, так триста років ми маємо бути напоготові, щоб не повернути Україні колоніальний статус – колонії або Російської імперії, або Радянського Союзу. Ніколи ми цього не допустимо», - додав Глава держави.

Петро Порошенко зауважив, що нині тривають дні, коли відзначаються роковини розстрілів на Майдані і які є психологічно дуже непростими для українців. За його словами, це дні прискіпливого аналізу, осмисленої роботи над помилками і обмірковування подальших кроків. «Звичайно, є чимало претензій, які я приймаю. І помилок – визнаю – зроблено теж багато. Але факт, що за п’ять важких років наша влада ні на крок не відступила від європейської і євроатлантичної стратегії, це залишається фактом. Ми були послідовними і ніхто не міг звернути нас з вибраного шляху», - сказав він. За його словами, елементи стратегії – Угода про асоціацію з ЄС, включно з зоною вільної торгівлі, безвізовий режим, перетворення Євросоюзу на найпотужнішого торговельного партнера України, поступове переведення всього оборонно-безпекового блоку на стандарти НАТО.

«До вступу до ЄС та Північноатлантичного альянсу нам ще належить – і ми всі це дуже чітко розуміємо – пройти довгу і тривалу дорогу: подолати бідність, досягти критеріїв членства, зробити нашу складну домашню роботу. Але, наголошую, вже на сьогодні ми досягли безпрецедентного за всю нашу історію зближення з Європою. Ніколи Голова Європейської Ради не виступав українською мовою. Дональд, українською з таким європейським оптимізмом, якого бракує деяким нашим депутатам», - наголосив Президент.

У свою чергу, Президент Європейської Ради Дональд Туск у 5-ту річницю Революції Гідності українською мовою подякував всім українцям за стійкість. «Ви встояли у найважчу мить вашої історії. Ви будете залишатися гордими та незламними всупереч геополітиці, всупереч злим намірам агресивного сусіда і всупереч байдужості та лицемірства багатьох впливових гравців світової політичної сцени. Ви встояли, хоча ваші партнери не завжди допомагають вам так як належить. Знаю це добре. Знаю це як, напевно, мало хто інший», - зауважив Дональд Туск. Він додав, що з особистого досвіду і досвіду польського народу добре знає, що почуття самотності в час небезпеки буває гіршим, ніж наступ ворога.

Президент Європейської Ради зауважив, що сьогодні у стінах українського Парламенту може повторити не лише від свого імені, але і від всього ЄС: «Ми з вами і хочемо вам далі допомагати». Він нагадав перші слова Угоди про асоціацію про те, що Європейський Союз визнає європейські прагнення України і вітає її європейський вибір. «Хочу повторити, що Європа ніколи не визнає російську анексію Криму і не відмовиться від санкцій поки Росія не виконає свої зобов’язання. Також ЄС не змириться з жодним актом насильства в Азовському морі. Зроблю все аби в цьому ЄС залишався єдиним», - зауважив Дональд Туск.

Президент Європейської Ради подякував за мужність українців – хлопці з Небесної Сотні увійшли в пантеон не тільки українських, але і європейських героїв. «Урок відваги, який ви дали всьому світові в лютому, 5 років тому, змінив нас усіх. Україна показала, що варто бути сміливим і сповненим гідності. Що добро може подолати зло. Що героїзм може бути чимось більшим, ніж суто моральним закликом. Оце може бути ключем до перемоги», - сказав він.

Президент Європейської Ради також подякував українцям за європейськість. «Тільки той, хто солідарний з Україною, має право називатися європейцем. Хто готовий продати Україну – продає майбутнє Європи. Не випадково, що часто ті політики, які ставлять під сумнів європейську інтеграцію, вдаються до того, що ставлять під сумнів і цілісність України. Скажи, що думаєш про Україну, і я знатиму, що думаєш про Європу», - зауважив він.

Дональд Туск нагадав, що коли польський народ починав свій шлях до Європи, тоді Папа Іван ІІ сказав світові, що «немає справедливої Європи без незалежної Польщі». «Тут і зараз хочу сказати, що немає справедливої Європи без незалежної України. Немає безпечної Європи без безпечної України. А простіше кажучи – немає Європи без України», - наголосив він.

«Хай живе пам'ять про героїв вашої історії. Хай живе солідарна і об’єднана Європа. Хай живе незалежна і соборна Україна. Слава Україні», - сказав Дональд Туск.