Україна була і залишиться морською державою, незважаючи на агресію Росії та анексію нею частини української території — Президент

Президент Петро Порошенко наголошує, що статус України як морської держави буде збережено, попри російську агресію проти нашої держави та анексію нею Кримського півострова.

«Російська анексія Криму, агресія проти нашої держави на сході, окупація частини Донбасу чи агресія проти військово-морських сил України в Керченській протоці і Чорному морі точно не змінять статусу України як морської держави, бо наша присутність на морі є життєво необхідна, життєво важливий інтерес нашої держави. Тому для мене надзвичайно важлива зустріч з однодумцями, які цей інтерес реалізують», — заявив Глава держави під час розширеної наради з питань розвитку морегосподарського комплексу України в ході робочої поїздки на Одещину.

«Я наголошую – ми не допустимо окупації Азовського моря. Ми не допустимо окупації Керченської протоки. Ми забезпечимо виконання двосторонніх угод і міжнародних конвенцій про мореплавання, в тому числі й в Чорному та Азовському морях. Ми забезпечимо гарантії безпеки і захисту національних інтересів України», — також наголосив Петро Порошенко.

Забезпечити такі гарантії, в тому числі й для морської держави Україна, може і вступ України до НАТО, «коли система міжнародної безпеки забезпечить захист національних інтересів України», переконаний Президент. «Все, що зроблено – є елементами стратегічного плану моєї команди, спрямованого на вступ до ЄС та НАТО», — зазначив він.

«Наша амбітна мета – перетворити Україну на велику державу, на регіонального лідера, на невід’ємну складову європейської цивілізації та наріжний елемент безпеки європейського континенту», — підкреслив Глава держави.

«Наш план працює і найгірші випробування точно залишилися позаду. І настав час, коли успіхи стратегії кожен українець має відчути, по-перше, своїм серцем, а по-друге, своєю кишенею. Для цього ми робили реформи: щоб захистити країну і побороти бідність», — додав Петро Порошенко.

У цьому контексті Президент висловив переконання, що для придунайського регіону особливим є рішення про закріплення у Конституції прагнень вступу України до ЄС і НАТО. «Адже придунайський регіон є одним з найбільш орієнтованих на співпрацю з ЄС регіоном України. Так само це є регіон, розвиток якого напряму залежить від розвитку мореплавання», — зазначив він.

Петро Порошенко також наголосив на важливості збереження, відновлення та розвитку статусу Ізмаїла як морських воріт України.

У контексті розвитку морського господарства Президент особливо акцентував увагу на безпеці пересування морем та запевнив, що Україна робитиме все від неї залежне задля її забезпечення. «Морський шлях привабливий тоді, коли він є безпечним. Тому Україна робитиме все необхідне для гарантування національної безпеки на морських шляхах. Ми будемо розвивати і зміцнювати Військово-Морські сили, ми будемо нарощувати партнерство з НАТО, ми не дамо Росії витіснити Україну з Причорномор’я», — сказав він.

«Хочу наголосити, що завдяки зміцненню Військово-Морських сил Україна стала здатна бути вагомим контриб’ютором системи безпеки всього Східного Середземномор’я, разом з нашими партнерами з Північноатлантичного Альянсу. Ми здатні протистояти загрозам. Ми здатні протистояти іншим кризовим явищам у цьому регіоні, в першу чергу створеним Російською Федерацією», — також додав Петро Порошенко і нагадав, що такий досвід нашого партнерства у безпековій сфері є дуже й дуже позитивним.