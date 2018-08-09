Україна готова до серійного випуску різних видів боєприпасів – Глава держави

«Я вітаю з тим, що ми не просто провели випробування, не просто випробування продемонстрували високу якість роботи цих колективів, які сьогодні беруть участь у нашому святі. Але ми сьогодні готові вже, щоб найближчим часом поставити виробництво найдефіцитніших боєприпасів на серійний потік», - сказав Глава держави на відкритті виробничої лінії з виготовлення артилерійських снарядів великих калібрів на ДАХК «Артем».

Петро Порошенко також зазначив, що перші випробування були проведені лише в першому кварталі цього року і вже нині мова йде про серійне виробництво. «Я хочу привітати український народ – випробування пройшли успішно», - сказав він.

Президент також нагадав, що питання відновлення та налагодження виробництва таких боєприпасів постало після агресії Росії проти України та захоплення окупантами заводу у Луганську.

«Хтось хотів поставити Україну на коліна, бо з-за кордону нам боєприпаси не продавали, а луганський завод був захоплений, обладнання вирізано, вивезено до Російської Федерації, розкрадено, розграблено і зірвано. Оце таке ставлення окупантів», - зазначив Глава держави.

«Перед Україною, перед Президентом, перед Урядом, перед Міністерством оборони, Міністерством економіки, перед Радою національної безпеки і оборони постало завдання - відновити виробництво боєприпасів. Хоча що там відновити – зробити більш сучасним, більш точним, більш ефективним, збільшити бойові потужності Збройних Сил України», - наголосив він.

Петро Порошенко привітав всіх з успішним виконанням цього завдання. «Хочу з цим привітати наших працівників оборонної промисловості, армію. Бо при розробці воєнного бюджету ми заклали необхідні кошти для того, щоб забезпечити закупівлю і своєчасне фінансування оборонної промисловості, чого ніколи не було раніше», - підкреслив Президент.