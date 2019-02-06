Україна має обходитися без імпортного газу, нарощуючи власний видобуток та енергозбереження – Президент

Президент Петро Порошенко наголосив на важливості забезпечення енергетичної незалежності держави і поставив завдання, щоб вже через п’ять років Україна вийшла на забезпечення цих потреб власними ресурсами.

«Україна має обходитися без закупівель імпортного газу – за рахунок нарощування власного видобутку, за рахунок енергозбереження і за рахунок енергетичної незалежності для забезпечення цього», - сказав Глава держави на нараді у Міністерстві соціальної політики щодо запровадження системи монетизації субсидій для населення.

«І ставимо завдання за найближчі п’ять років забезпечити енергетичну залежність держави», - додав Петро Порошенко і підкреслив надзвичайну важливість цього завдання.

Президент нагадав, що спільна з Урядом робота над цим триває останні роки і вже є надзвичайно оптимістичні показники зменшення споживання імпортного газу.

«Якщо у контракті, який був підписаний в 2009 році передбачалося, що Україна зобов’язана брати 52 мільярди кубів імпортного газу, а починаючи з 42 мільярдів вступали умови «бери або плати»: купив – не купив, спожив – не спожив, а з державного бюджету заплатіть гроші Російській Федерації. Ми в 2017 році імпортного газу спожили 14 мільярдів кубів, у 2018 році – 10,5 мільярдів кубів.», - підкреслив Глава держави. Він акцентував на значній різниці між заявленим у контракті обсягом у 52 млрд куб. метрів газу і обсягом реально спожитого Україною газу 10,5 млрд куб. метрів.

Петро Порошенко також висловив переконання, що енергозбереження і енергоефективність можуть працювати лише в умовах, «коли все населення України, весь народ зацікавлений і є партнерами у виконанні зазначеного завдання». Саме задля цього і було ухвалено рішення про монетизацію субсидій, констатував він, щоб споживачі комунальних послуг, газу, які отримують субсидії, також були зацікавлені у скороченні споживання енергоресурсів.

У цьому контексті Президент зазначив, що окремо будуть здійснені кроки щодо встановлення лічильників. «Уряд блискуче попрацював з точки зору включення у фінансовий план НАК «Нафогаз» зазначених коштів. Ще раз наголошую, що лічильники будуть встановлюватись не за рахунок споживачів, а за рахунок держави», - сказав він.

«Через заходи із енергозбереження ми зможемо забезпечити в наступні роки повну енергетичну незалежність України. В тому числі, і в першу чергу від постачання газу з Російської Федерації. Ми назавжди припинимо «газову голку», на якій сиділи всі українські президенти і всі українські уряди до 2014 року», - також наголосив Глава держави.

Крім того, буде знищено поле для корупції, підкреслив Петро Порошенко. «Коли кошти йшли олігархам з бюджету, кошти отримували не споживачі, не населення, їх отримували бізнес структури, які в непрозорий спосіб фінансували корупційні оборудки. Внаслідок запровадження (монетизації – ред.) субсидій, внаслідок нашого сьогоднішнього рішення це має величезний антикорупційний ефект», - резюмував Президент.