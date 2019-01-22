Україна має стати великою європейською державою – Президент

Президент Петро Порошенко переконаний, що для України існує єдиний шлях зберегти свою незалежність – членство у Євросоюзі та НАТО.

«Події останніх років, як у нашій країні, так і на світовій арені, показали, що в України існує єдиний шлях зберегти нашу незалежність. Ми маємо стати великою європейською державою щасливих людей», - сказав Глава держави.

Петро Порошенко зазначив, що історики та філософи по-різному визначали роль і місце України в Європі: одні казали, що призначення України бути мостом між Сходом та Заходом; інші говорили про нас як про «браму Європи». «Ще в двадцятих-тридцятих роках минулого століття найбільш проникливі українські інтелектуали писали, що майбутній процес об’єднання Європи не буде завершеним без входження до неї незалежної, суверенної, соборної Української держави. Що Росія, яка володіла на той момент Україною, завжди проявлятиме імперські амбіції і намагатиметься підпорядкувати собі всю Європу. І дедалі більше політиків на Заході розуміють, що без членства України в Євросоюзі, без членства України в Північноатлантичному Альянсі Європа точно буде в небезпеці», - сказав він.

«Це не лише Україні потрібно це членство, це точно потрібно ЄС і НАТО – щоб Україна була повноцінним членом цих структур», - підкреслив Глава держави.

Президент констатував, що Україна та Євросоюз наблизилися один до одного як ніколи раніше. «Жодна держава, яка не є в НАТО, не має нині таких тісних відносин з Альянсом – таких тісних, як Україна зараз. Але, наголошую, лише повноправне членство в Європейському Союзі та НАТО остаточно і незворотньо гарантує нашу українську державну незалежність, нашу українську національну безпеку», - наголосив Петро Порошенко.

«І наголошую - до цих найпотужніших організацій ми вступимо як країна-регіональний лідер… Як країна, яка вже суттєво посилила східний фланг Альянсу… Як країна, яка захистила від російської навали не лише себе, а й всю європейську цивілізацію», - також підкреслив Глава держави.

«Можливо, комусь така мета видається надто амбітною, нереалістичною. Держава ще надто слабка. Так само, як і економіка, яка лише відновила своє зростання після затяжної кризи, пов’язаної із війною. І кількість бідних людей тому все ще надто велика…», - водночас зауважив Петро Порошенко.

«Розумію, що не всі готові повірити в реалістичність заявленої мною стратегії. Що нібито невже нас одразу ж приймуть до НАТО, невже нас приймуть до Євросоюзу? Невже ми будемо великою країною та регіональним лідером? Чи справді станемо найкращими в цілих секторах економіки? Чи доживемо до високих зарплат, а тим більше гідних пенсій?», - додав він.

«Друзі, а хіба ми не досягали неймовірного протягом п’яти попередніх років, коли ми з вами рятували країну від розчленування, економіку від колапсу тоді, коли здавалося, що він вже є невідворотнім, від війни людей?», - запитав Президент.

«Багато хто не вірив в чотирнадцятому році, що ми, зненацька заскочені російською агресією, збережемося як незалежна держава. А ми, ми з вами, зберегли країну, зберегли нашу незалежність і заклали міцний фундамент для потужної європейської держави», - наголосив Петро Порошенко.

Глава держави вислови думку, що задля подальшого економічного зростання країни та підвищення добробуту людей Уряд має продовжувати реформи. «Гроші ходять за людьми» - це принцип не лише децентралізації, але й освітньої реформи, змін в системі охорони здоров’я і будь-якої іншої реформи. Люди – це головне. Саме таку візію я пропоную нашому Уряду, який, згідно з Конституцією розвиває соціально-економічну політику і я впевнений в тому, що Уряд здатний реалізувати зазначену позицію. І впевнений і в парламентських перспективах нашої команди і новий Уряд, який буде сформовано новою Радою, буде проводити саме цю відповідальну проукраїнську, європейську лінію», - сказав Петро Порошенко.

«І, врешті-решт, ця стратегія значною мірою наблизить нас до соціальних критеріїв членства в Європейському Союзі», - резюмував Президент.