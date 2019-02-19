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Україна мобілізує світ для звільнення нашої землі – Президент у Любліні подякував за підтримку українській громаді

22 лютого 2019 року - 20:18

Україна мобілізує світ для звільнення нашої землі – Президент у Любліні подякував за підтримку українській громаді

Президент Петро Порошенко у Любліні зустрівся з українською громадою в Польщі.

Глава держави наголосив, що під час своїх візитів завжди намагається зустрічатися із закордонними українцями. «Це ключова, знакова частина України, яку я як Президент і держава надзвичайно шануємо. Друга позиція – вдячний всій українській діаспорі, яка відіграла визначальну роль в забезпеченні світової солідарності на захист суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави, включно з польською. Хочу подякувати українцям Польщі за важливу роль , яку ви відіграли в цьому процесі», - зазначив він.

Президент зауважив, що цими днями відзначається 5 річниця трагедії 18-20 лютого, коли у 2014 році загинула більшість Героїв Небесної Сотні. «Загинули, щоб відбулася демократична і вільна Україна. Ми завжди маємо пам'ятати, якою ціною дісталася нам можливість будувати державу», - підкреслив Петро Порошенко.

Петро Порошенко додав, що цими днями 5 років тому також розпочалася російська агресія: «Ці випробування, які Україна проходила і зараз проходить – хочу наголосити – роблять нашу державу міцніше, більш об'єднаною і більш сильною, більш українською і більш європейською». Присутні вшанували пам'ять всіх загиблих Героїв Небесної Сотні та українських воїнів.

Президент підкреслив, що з часів Революції Гідності в Україні відбулося багато змін і досягнень, до чого долучились і українці Польщі, включно з відновленням армії,ратифікацією Угоди про асоціацію з ЄС та зони вільної торгівлі, безвіз, Томос, реформа системи державних закупівель та енергетичного ринку, освіти, започатковано зміни у системі охорони здоров'я тощо.

Водночас, за словами Президента, робота по реформуванню України продовжується.

Глава держави зазначив, що багато українців виїхали на заробітки, зокрема в Польщу. «Я хочу, щоб вони повернулися додому. Хочу створити високооплачувані робочі місця», - наголосив він, додавши, що прагне, щоб темпи зростання зарплат в Україні були такими, які повернуть українських громадян.

Глава держави підкреслив, що у України два ворога – країна-агресор та бідність. За його словами, всі реформи спрямовані на  економічне зростання, щоб українці відчули зміни на власній кишені. «Людина, яка працює, повинна мати достойну зарплату», - підкреслив Петро Порошенко. За його словами, нині важливо не зупинятися і продовжити зміни України. «Це шлях до нашої спільної перемоги, до відродження нашої держави. До повернення українців додому. До шани і поваги до тих представників діаспори, які живуть за кордоном...Тішуся, що ми маємо дуже ефективний і гарний діалог з діаспорою», - зауважив він.

Президент зауважив, що позавчора повернувся з Нью-Йорка, де брав участь у дебатах в Генеральній Асамблеї ООН. «Де називають Росію окупантом з трибуни ООН, Росію – агресором з трибуни ООН. 32 виступаючих записалися – 31 був за Україну і один виступаючий проти. Хто був проти? Російська Федерація. В тотальній ізоляції опинилась. Україна мобілізує світ для звільнення української землі. Україна переможе», - наголосив Глава держави.

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Робочий візит Президента до Республіка Польща

22 лютого 2019 року - 15:04
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