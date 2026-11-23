Під час зустрічей на Закарпатті Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр домовилися щодо багатьох ключових напрямів двосторонньої співпраці, де країни можуть бути корисними одна одній.

«Хороший, на мій погляд, був настрій цієї зустрічі, цього візиту, цих розмов. У нас було багато сьогодні часу. І Україна налаштована на конструктивні відносини з Угорщиною, на відносини рівноправні, з повагою одне одного, які засновані на такій взаємній повазі до наших людей, передусім до наших народів», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава Української держави подякував Петеру Мадяру за чітку позицію щодо українського захисту від російської агресії, який має значення для нас і всієї Європи, та засудження цієї війни.

«Угорщина знає, хто агресор, і засуджує жорстоку агресію, яка майже п’ять років триває проти України. І, звісно, ми знаємо, що Україна має право, обов'язок, я б сказав, щоб зберегти суверенітет і єдність країни», – зазначив Прем’єр-міністр.

Лідери домовилися щодо багатьох ключових напрямів двосторонньої співпраці, де країни можуть посилити одна одну. Один із пріоритетів – енергетика. Під час зустрічі обговорили, зокрема, постачання дизельного пального в Україну.

Президент наголосив: Україна повністю поважає права й свободи угорської громади та інших національних спільнот нашої держави, а також реалізує домовленості, які є з європейськими сусідами в цих питаннях. Зокрема, в Береговому багато соціальних, освітніх, медичних проєктів, які Україна та Угорщина можуть розвивати разом.

«Україна зближується з ЄС, і там абсолютно нормально, що національні меншини можуть використовувати свої національні символи. І це абсолютно природно, що вони використовують на своїх національних святах свій прапор або можуть розмовляти (рідною мовою. – Ред.) у лікарнях, у соціальних установах», – зазначив Петер Мадяр.

Володимир Зеленський відзначив важливість підтримки руху України до Європейського Союзу з боку Угорщини.

«Це вибір нашого народу – бути майбутнім членом Європейського Союзу. І сьогодні, під час війни, відкриття кластерів для нас дуже важливе, бо це підтримує моральний дух нашої держави», – наголосив він.

Президент України та Прем’єр-міністр Угорщини говорили й про інфраструктурні питання, передусім про розширення залізничного сполучення між країнами.

«Ми б дуже хотіли працювати в напрямі розвитку маршрутів Київ – Будапешт, розвивати електрифікацію залізниці, розбудову пунктів пропуску на кордоні, реконструкцію деяких із них і будівництво нових», – сказав Глава держави.

Важливими також є продовольча безпека та експортні можливості України. Росія заблокувала Чорноморський коридор, тому Україна звертатиметься до всіх партнерів і сусідів, щоб вони допомагали. Зокрема, Україна може поставити Угорщині певний обсяг кукурудзи, враховуючи, що цьогоріч у наших сусідів був недостатній врожай.

Петер Мадяр зазначив, що міністри енергетики, аграрної політики регулярно зустрічатимуться та спільно працюватимуть.

Окремо лідери України та Угорщини зупинилися на безпекових питаннях. Президент поінформував про наслідки жорстоких російських ударів по українських містах і громадах.

«Цю війну реально зупинити тільки при повній солідарності Європи, Америки, всіх тих, хто справді хоче реального миру, – солідарності з Україною. Дружба з Путіним веде в нікуди. Дехто з наших спільних із Петером знайомих може це підтвердити», – зазначив Володимир Зеленський.

Після спілкування з медіа Володимир Зеленський і Петер Мадяр зустрілися з представниками угорської громади Закарпаття – місцевого бізнесу, громадських організацій, духовенства та органів місцевого самоврядування.

Глава держави подякував Петеру Мадяру та його команді за візит до України, який пройшов конструктивно й позитивно.

Президент упевнений: щодо всіх напрямів, які обговорили під час зустрічі, лідери робитимуть усе, щоб максимально реалізувати двосторонні проєкти, які будуть взаємовигідними для двох народів. Зокрема, це стосується питань національних меншин, освіти, логістики, економіки та, звісно, безпеки й миру.