Україна ні в кого не буде питати дозволу, крім власного народу - Президент про стратегічний курс держави на вступ до ЄС і НАТО

Президент Петро Порошенко наголошує, що Україна визначила свої пріоритету у стратегічному розвитку і проведенні реформ та втілює їх у життя, попри численні спроби звести нашу державу з обраного шляху. Про це Петро Порошенко сказав на Житомирщині під час спілкування з мешканцями Станишівської об‘єднаної територіальної громади.

Президент нагадав в яких складних умовах відбувалося створення нової української армії і сьогодні у Збройних Силах молоде покоління вмотивованих, патріотичних і професійних військових. «Вони не просто нагодовані, одягнуті в нову форму, озброєні, навчені. Вони мають величезну мотивацію - бо вони боронять рідну землю. І я пишаюся тим, що саме церква і саме армія зараз користуються найбільшою довірою українського народу», - додав він.

«А казали, що в нас нічого не вийде. В 2014 році хто був волонтером чи добровольцем добре пам’ятають - всі були оточені зрадофілами, які казали що не те робимо, не так робимо, армію не так будуємо. І де вони зараз? Бо вони не вірили. А ми будували і робили свою справу», - зауважив Президент.

За його словами, так само відбувалося і підписанням Угоди про асоціацію з ЄС, поглибленою та всеохоплюючою зоною вільної торгівлі з ЄС. Однак всі негативні прогнози не справдились.

«Не буде ні в кого Україна питати дозволу, крім власного народу. І більше не будемо питати дозволу ні у Москви, ні у Путіна. Все - закінчився час Російської імперії. І закінчився зараз. Це ми його закінчили. Позбавили Україну колоніального статусу», - особливо підкреслив Петро Порошенко.

Президент додав, що не вірили і в отримання безвізу: «Бо як же це, коли вони мають кризу біженців. Це буде самогубство, якщо вони дозволять українцям їздити до себе. А їм (європейським лідерам - Ред.) казали, що українці всі втечуть і 40 млн буде в Європі». «Українці зараз нація, яка не завдає жоднісінької проблеми нашим сусідам. І лише за минулий рік ми додали до безвізового режиму ще 14 країн і сьогодні українці можуть вільно їздити у 131 країну. І це повага до українського паспорта», - підкреслив Петро Порошенко.

«Де ті Фоми Невіруючі? Де вони з їхніми прогнозами, що нічого нам не дадуть? А вони ж писали, зрадофіли, мовляв не давайте, бо це політично вмотивоване рішення - рішення про надання нам безвізу», - зауважив Президент.

За його словами, так само потім зверталися до НАТО, щоб вони нам зброю не давали, бо нібито без зброї нам буде легше домовитись і стверджували, що «Джавеліни» не дадуть США. «Але було рішення Конгресу, було рішення Міністерства оборони США, врешті-решт Білого дому і Президента. Чому це так важливо? Бо як тільки російські танкісти почули, що в українських Збройних Силах на озброєнні можуть бути «Джавеліни», які працюють дуже просто: вистрілив і забув, ракета сама знайде загарбника... Російські танкісти вже відмовляються виїжджати. І наче пошептали - у нас вже немає танкових обстрілів і українські герої не гинуть», - сказав він.

«Де зараз відповідальність тих, хто писав листи, політиканів і популістів, щоб нам не давали зброю? Нічого в них не вийде. Знаєте чому? Бо коли ми єдині, ніхто нас не зупинить», - зазначив Петро Порошенко.

«А зараз вони кажуть, що воля Президента вести країну з-під російського ярма до повномасштабного членства в Євросоюзі і НАТО... що вони зараз кажуть - що знову не дадуть. Але ми вже на них не звертаємо увагу. Ми об’єднані і ми віримо», - сказав Петро Порошенко..

Він зазначив, що НАТО - це безпека і не лише на фронті. Це ще і безпека на вулицях, це нові стандарти безпеки громадянина. «Це те, чого сьогодні хоче український народ. Ми точно цього доб’ємося. Бо ми єдині і ніхто сьогодні нашу єдність не розірве. І ніхто більше локшину (вішати не буде - Ред.) - ні популісти, ні п’ята колона Кремля, яка намагається зараз втручатись у виборчий процес - ніхто на більше не обдурить», - сказав Президент. Він висловив впевненість, що Україна буде в оборонному союзі країн-членів НАТО.

Так само, як і в Європейському Союзі. «ЄС - це про рівень життя. Порівняйте рівень життя в країнах ЄС, навіть з тими, які останніми вступили - Болгарії та Румунії, з рівнем життя пострадянських країн, які знаходяться в зоні впливу Російської федерації і на окупованих територіях - Абхазії, Осетії, Придністров’ї. Яка там гуманітарна криза. І тому нам треба йти своїм шляхом. Треба рухатись єдиним народом в Європейський Союз забезпечувати зростання рівня життя. Бо реформи, які ми започаткували чотири роки тому, вже приносять свої плоди і в економіці з’являються нові можливості», - сказав він.