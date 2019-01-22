Україна ніколи не буде служити нікому — Президент

«Моя позиція — не прощати агресора. Це призведе лише до одного результату — Радянський Союз. Україна ніколи не буде служити нікому. Інакше вона не виживе як суверенна та незалежна держава. Росія має виконати свої зобов’язання за Мінськими угодами», — заявив Президент Петро Порошенко під час виступу на українському сніданку в Давосі.

Водночас Глава держави підкреслив, що ті, хто пропонують будь-які нові формули з Росією за рамками Мінських угод «просто шукають виправдання Росії для того, щоб зняти з неї санкції». «Як можна вірити в те, що Росія поважає будь-які угоди, якщо вона порушила Будапештський меморандум та ігнорує Мінські угоди? Як можна пропонувати, якщо вся політика санкцій за Крим міцно пов’язана лише з Мінськими угодами?», — зауважив він.

«Я вірю, що наша сила в продовженні спільних зусиль. Росія найбільше боїться того, що курс України після виборів залишиться пов’язаним з Мінськими угодами. Росія найбільше боїться того, що після виборів Україна продовжить укріплювати міжнародну єдність та солідарність проти Росії», — наголосив Петро Порошенко.

Глава держави зазначив: «Найбільший кошмар для Росії — те, що після виборів Кремль знову зіткнеться з нашою легітимною вимогою припинити вбивство українців, вивести свої військові активи з окупованих частин Донбасу, дозволити доступ миротворців до Донбасу, повернути контроль за кордоном Україні, повернути Криму Україні, звільнити українських заручників, незаконно утримуваних в російських тюрмах. Прийде день, коли ціна агресії буде занадто важкою».