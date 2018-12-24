Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Головна

Президент України

вВідео
Нас об'єднують Україна та віра - Президент привітав українців із Різдвом Христовим за григоріанським календарем
Нас об'єднують Україна та віра - Президент привітав українців із Різдвом Христовим за григоріанським календарем

24 грудня 2018 року - 20:17

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент України провів телефонну розмову з Президентом Казахстану

26 грудня 2018 року - 18:22

У 2019 році Україна продовжить переозброєння своїх ЗС за стандартами НАТО – Президент

26 грудня 2018 року - 16:19

Ми захистимо демократію і не допустимо порушення прав і свобод громадян – Президент про проведення виборів у 2019 році

26 грудня 2018 року - 16:07

Глава держави: Україна ніколи не відмовиться від використання своїх азовських портів

26 грудня 2018 року - 15:56

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента до Житомирської області
Робоча поїздка Президента до Житомирської області

21 грудня 2018 року - 16:07

Перейти до всіх галерей

Україна сьогодні з вами і ми зробимо все можливе, щоб ви якнайшвидше повернулись додому – Президент полоненим українським морякам

26 грудня 2018 року - 14:51

Україна сьогодні з вами і ми зробимо все можливе, щоб ви якнайшвидше повернулись додому – Президент полоненим українським морякам

Під час засідання Ради національної безпеки і оборони Президент Петро Порошенко зауважив, що не всі задачі, які були визначенні на період запровадження воєнного стану, вдалося реалізувати. Глава держави нагадав, що причиною запровадження особливого правового режиму став акт агресії проти українських моряків та суден в районі Керченської протоки, здійснений російськими військовими.

«Не все вдалося зробити.  Не вдалося повернути додому двадцятьох чотирьох моряків Військово-Морських Сил України», - сказав він.

«Я хочу передати слова підтримки Президента, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, членів РНБОУ і українського народу. Україна сьогодні з вами, хлопці»,  - сказав Петро Порошенко.

«Дуже важливо, що двадцять два з вас чітко заявили, що вони є військовополонені, відповідно до Женевської конвенції. Росія немає жодної юрисдикції щодо розслідування справ. Росія вчинила акт агресії і буде за це відповідати», - наголосив Президент.

«Ми зробимо все можливе, щоб ви якнайскоріше опинилися в Україні, вдома», - підкреслив Глава держави та зазначив, що це слова підтримки і родинам моряків, з якими він зустрічався одразу, як тільки українські моряки опинилися у російському полоні.

«Низький уклін і велика подяка вам за мужню і патріотичну позицію», - додав Президент.

Версія для друку