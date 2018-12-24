Україна сьогодні з вами і ми зробимо все можливе, щоб ви якнайшвидше повернулись додому – Президент полоненим українським морякам

Під час засідання Ради національної безпеки і оборони Президент Петро Порошенко зауважив, що не всі задачі, які були визначенні на період запровадження воєнного стану, вдалося реалізувати. Глава держави нагадав, що причиною запровадження особливого правового режиму став акт агресії проти українських моряків та суден в районі Керченської протоки, здійснений російськими військовими.

«Не все вдалося зробити. Не вдалося повернути додому двадцятьох чотирьох моряків Військово-Морських Сил України», - сказав він.

«Я хочу передати слова підтримки Президента, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, членів РНБОУ і українського народу. Україна сьогодні з вами, хлопці», - сказав Петро Порошенко.

«Дуже важливо, що двадцять два з вас чітко заявили, що вони є військовополонені, відповідно до Женевської конвенції. Росія немає жодної юрисдикції щодо розслідування справ. Росія вчинила акт агресії і буде за це відповідати», - наголосив Президент.

«Ми зробимо все можливе, щоб ви якнайскоріше опинилися в Україні, вдома», - підкреслив Глава держави та зазначив, що це слова підтримки і родинам моряків, з якими він зустрічався одразу, як тільки українські моряки опинилися у російському полоні.

«Низький уклін і велика подяка вам за мужню і патріотичну позицію», - додав Президент.