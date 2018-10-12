Україна та Білорусь можуть збільшити товарообіг до 10 млрд доларів – Президент на Першому форумі регіонів у Гомелі

Президент Петро Порошенко підкреслює, що Україна розглядає торговельно-економічне співробітництво з Республікою Білорусь одним із пріоритетів. Про це Петро Порошенко сказав під час участі у Першому форумі регіонів у Гомелі в рамках робочого візиту до Білорусі.

Глава держави також зауважив: «Глибоко переконаний, що наша дружба, дружба між Президентами, між державами і між народами буде лише міцніти і розвиватися».

«Для України Республіка Білорусь є стратегічним торгівельним партнером, а саме 5 торговим партнером в світі… Цього року ми досягли 4,5-4,6 млрд доларів. Але чи задовольняє це мене і Олександра Григоровича (Лукашенка – ред.)? Точно ні. Ми з ним домовлялися про інші цифри», - додав Петро Порошенко.

За словами Президента, єдине, що зможе задовільнити українську та білоруську сторони – це темпи росту. «Якщо рік до року темпи росту складають 23%, то це вже більш-менш прийнятно і досягає тих цифр, про які ми з вами домовилися. І цього року, ми сподіваємось, що це буде 5,3 млрд, наступного року – не менше 7 млрд», - розповів він.

Глава держави відзначив представлену виставку продукції машинобудування і наголосив на важливості спільного виробництва, включно зі спільними підприємствами. «Дуже важливо, що у бюджеті України передбачено компенсацію за придбання складної сільськогосподарської техніки, якщо вона виробляється, в тому числі і на спільних підприємствах. Треба поглиблювати локалізацію», - сказав він та додав, що 40% - це цифра, яка цілком досяжна при розвитку машинобудівного комплексу в Білорусі та Україні.

«Подивіться, потужні трактори у 300-400 кінських сил. Чому їхати за ними на Захід? Їдьте у Білорусь», - зауважив Петро Порошенко.

Глава держави наголосив, що Україна потужна аграрна держава. Він поінформував, що підчас переговорів зі своїм колегою сьогодні обговорював інформацію про обсяги врожаю зерна, цукрових буряків, кукурудзи, плодово-овочевої продукції, який зібрала Україна та Білорусь. «Ми на сьогоднішній день стрімко рухаємося до того, щоб аграрний комплекс і переробна промисловість займали перші місця в українському експорті і в поставках один одному на території України та Білорусі», - зазначив Петро Порошенко.

«Я впевнений, що ми могли б з легкістю подвоїти наш товарообіг. І цифра 10 млрд доларів є цілком реальною. Значною мірою цьому сприяло б відновлення експорту українського металопрокату в Республіку Білорусь, а також скасування обмежень як на торгівлю сільськогосподарською продукцією, так і на торгівлю деревиною», - сказав Президент. Глава держави повідомив про домовленість з Президентом Білорусі терміново доручити урядам держав створити робочу групу для того, щоб «розчистити всі антидемпінгові обмеження, розчистити будь-які перепони, які заважають взаємній торгівлі».

Президент висловив думку, що ця робоча група збереться найближчим часом.

Він також зазначив, що українсько-білоруська співпраця не обмежується виключно торгівлею. «Діють спільні українсько-білоруські виробництва, зокрема тракторів «МТЗ» - в містах Миколаїв та Ніжин. І я впевнений, що їх робота буде відновлена. Зернозбиральних комбайнів «Гомсельмаш» теж потрібно відновлювати. Попит є. 100 машин Україна може замовляти і треба сьогодні дати доручення менеджерам, щоб попрацювали. Ліфтового обладнання у Вишгороді, тролейбусів «МАЗ» у Дніпрі, і багатьох інших», - перерахував Президент.

Глава держави висловив переконання, що ця співпраця взаємовигідна, бо сім українсько-білоруських підприємств увійшли до реєстру найбільших платників податків України. «Прозорість, взаємовигідність, чітко засвідчений економічний сенс», - додав він.