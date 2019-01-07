Україна та Ізраїль підписали Угоду про вільну торгівлю

У рамках офіційного візиту Президента України Петра Порошенка до Держави Ізраїль було підписано Угоду про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль.

Церемонія підписання відбулася після двосторонньої зустрічі Глави Української держави з Прем’єр-міністром з Держави Ізраїль Беньяміном Нетаньягу.

Підписи під документом поставили Перший Віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України Cтепан Кубів та в.о. Міністра економіки та промисловості Держави Ізраїль Елі Коен.

Метою укладення Угоди є створення правових підстави для лібералізації ринків промислових та сільськогосподарських товарів сторін.

Угода сприятиме розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва між країнами, дозволить вітчизняним товаровиробникам отримати переваги від лібералізації ринку товарів Держави Ізраїль, відкриє можливості для українського бізнесу як для розширення ринків збуту, так і для розвитку й модернізації власного виробництва.