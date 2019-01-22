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Україна та Швейцарія підписали Протокол про уникнення подвійного оподаткування

24 січня 2019 року - 18:49

Україна та Швейцарія підписали Протокол про уникнення подвійного оподаткування

У рамках робочого візиту Президента України Петра Порошенка до Швейцарської Конфедерації для участі в роботі Всесвітнього економічного форуму в Давосі було підписано Протокол між Урядом України і Швейцарською Федеральною Радою про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Швейцарською Федеральною Радою про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і на капітал та Протоколу до неї, вчинених у м. Київ 30 жовтня 2000 року.

У присутності Глави Української держави підписи під Документом поставили Міністр фінансів України Оксана Маркарова та новопризначений Президент Швейцарії Улі Маурер.

Укладення цього Протоколу спрямоване на уникнення подвійного оподаткування доходів фізичних і юридичних осіб, які виникають на територіях обох країн. Це досягатиметься як шляхом розподілу права оподаткування окремих видів доходів між Україною та Швейцарією в залежності від місця їх виникнення, так і шляхом врахування у податкових зобов’язаннях платника податку однієї держави сум податків, сплачених на території іншої держави.

Положення проекту Протоколу відповідають вимогам Модельної Конвенції ОЕСР та новітнім стандартам ОЕСР – правилам протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з під оподаткування (Action Plan BEPS).

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