Україна так само трепетно береже пам`ять про жертв Голокосту, як і про мільйоні українців, що загинули в роки Голодомору – Президент відвідав Меморіальний комплекс Голокосту «Яд-Вашем»

Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко в рамках офіційного візиту до Держави Ізраїль відвідав Меморіальний комплекс Голокосту «Яд-Вашем» та Праведники народів світу.

Президентське подружжя ознайомилося з експозицією «Спалахи пам'яті». Петро Порошенко з дружиною поклали вінок до пам'ятника жертвам Голокосту та відвідали Дитячий меморіал. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих.

«Ми пам'ятаємо» і «Never again», «Ніколи більше» - так кажуть українці, разом з іншими народами, відзначаючи 27 січня як Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту та вшановуючи пам'ять про мільйони жертв нацистів», - сказав Петро Порошенко.

Президент зауважив, що саме в цей день (1945 року – ред.) солдати Першого українського фронту звільнили в'язнів найбільшого нацистського табору смерті «Аушвіц-Біркенау». Президент зазначив, що у меморіалі знаходяться фото звільнених та закатованих.

«Україна як держава, що постраждала від Голодомору 1932-1933 років, коли мільйони українців були закатовані комуністичним сталінським режимом, який здійснив геноцид українського народу, Україна так само трепетно зберігає пам’ять про жертв Голокосту», - підкреслив Глава держави.

Окремо він відзначив, що вшановуються ті, хто, ризикуючи власним життям, рятували приречених на страту. Серед них було понад дві з половиною тисячі українців.

«Сьогодні від імені українського народу я хотів би схилити голову в пам'ять про кожну жертву нацистського режиму, в пам'ять про мільйони жертв Голокосту, які були безневинно закатовані і загинули у жахливі роки Голокосту в Україні та усьому світі. Світла їм пам'ять», - зазначив Петро Порошенко.

Окремо Глава держави відзначив виставку «Спалахи пам'яті». «Показує (ця виставка – ред.) наскільки потужною може бути зброя пропаганди в умовах нацизму, комунізму і в сучасних умовах гібридної війни. Дуже добре нагадування нам, що треба бути дуже відповідальними і розумними», - підкреслив Петро Порошенко.