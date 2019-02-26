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Україна в НАТО – гарантія нашої безпеки – Президент на оперативно-стратегічному зборі ЗСУ
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Україна в НАТО – гарантія нашої безпеки – Президент на оперативно-стратегічному зборі ЗСУ

26 лютого 2019 року - 10:39

Україна в НАТО – гарантія нашої безпеки – Президент на оперативно-стратегічному зборі ЗСУ

Президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко взяв участь в оперативно-стратегічному зборі з керівним складом Збройних Сил України.

«П'ять років минуло з початку російської агресії проти нашої держави. П'ять років, сплачуючи високу ціну, Україна відстоює своє право на незалежність і цивілізаційний вибір», - наголосив Президент.

Верховний Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що за п’ять років українська армія набула великого досвіду. «Знає як і має чим давати відсіч ворогу. Та ми ніколи не забудемо добровольців і волонтерів, які одними з перших прийняли на себе удар у 2014 році. Тоді, коли штучно ослаблену Україну, як здавалося кремлівським стратегам, швидко мали б принести у жертву реваншистським імперським планам Москви», - сказав Президент.

«Суттєво загальмувавши на шляху євроатлантичної інтеграції, політичне та військове керівництво країни минулих років одночасно послабило й власний безпековий потенціал. Мали місце і масові скорочення особового складу ЗСУ, і низький рівень фінансування, і кілька хвиль розкрадань в армії, коли знищувалися цілі військові частини. Сотні бойових літаків, самохідних гаубиць, танків і ракетних комплексів  продавалися за ціною ледве чи не металобрухту»,  - додав Петро Порошенко.

«Один з головних висновків, які усі ми, як суспільство, маємо зробити з подій п'ятирічної давнини, полягає у безумовному стратегічному курсі України до НАТО та Європейського Союзу. Нещодавно, як ви знаєте, відповідні зміни за моєю ініціативою було внесено до Конституції. Україна в НАТО – це гарантія нашої безпеки», - наголосив Президент України.

«Жодних дискусій бути не може. Ми дуже високу ціну заплатили за те, що коли треба було рішучо діяти, нам намагалися пустити димову завісу багатовекторності і позаблоковості», - підкреслив він.

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