Україна вдячна американським партнерам за підтримку – Президент

Президент Петро Порошенко наголошує, що Україна вдячна американським партнерам та партнерам з ЄС за тверду і постійну підтримку нашої держави.

«Я подякував Віце-президенту і попросив передати подяку Президенту США, Конгресу в частині фінансової підтримки України. Ви знаєте, що у бюджеті більше 700 мільйонів доларів спрямовано на додаткову підтримку нашої держави. І це позиція справжнього друга і справжнього партнера», - сказав Глава держави у коментарі представникам ЗМІ після зустрічі з Віце-президентом США Майком Пенсом.

«Я вдячний і нашим американським партнерам, і нашим європейським партнерам за чітку і послідовну позицію підтримки України», - додав Петро Порошенко.

Президент повідомив, що на зустрічі з Віце-президентом США відбулась дуже ретельна дискусія. «Він (Майк Пенс – ред.) на самому початку наголосив на тому, що Україна є надійним і стратегічним партнером Сполучених Штатів Америки. Ми твердо розраховуємо на співпрацю, в тому числі в оборонній сфері, в тому числі і щодо постачання Україні всіх видів озброєння, після того як ми прийняли закон, який дозволяє Міністерству оброни напряму забезпечити постачання зброї», - сказав Глава держави.

Петро Порошенко також подякував Майку Пенсу за високу оцінку дій його команди. Зокрема, в частині роботи наших дипломатів, військових, і в частині урядових кроків, які забезпечили проведення реформ.

Співрозмовники обговорили подальші кроки, які мають бути відповіддю на дії Росії в Україні та політику санкцій.

«Ми ретельно обговорили координацію наших дій по реакції на агресію у Керченській протоці. Ми ретельно обговорили подальші дії щодо запровадження санкцій і координації цих санкцій з санкціями Європейського Союзу. Як я вам вчора казав, що ми на наступному тижні чекаємо позитивного результату», - повідомив Президент.

Також було домовлено про подальшу підтримку нашої держави та підтримку реформ, зауважив він.

«Ми домовилися про те, що і на Генеральній асамблеї ООН під час дебатів по окупованих територіях, і в міжнародних організаціях тверда підтримки України буде продовжена», - констатував Глава держави.

У свою чергу, під час зустрічі Віце-президент США Майк Пенс запевнив у підтримці України Сполученими Штатами. «Хочу висловити простий меседж українцям: «Ми з вами». Нещодавня подія в Керченській протоці нагадує про виклики російської агресії, з якими зіштовхується Україна. Хочу запевнити вас, що США підтримують Україну», - наголосив Віце-президент США.

Він також відзначив економічні реформи, що зробили можливою додаткову співпрацю України з МВФ. «З нетерпінням чекаю вашого подальшого прогресу в економіці і сподіваюсь, що ми знайдемо додаткові шляхи зміцнення безпеки в Європі», - додав Майк Пенс.