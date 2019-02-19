Україна вдячна Польщі та Литві за незмінну підтримку на міжнародній арені в питаннях захисту територіальної цілісності і незалежності нашої держави – Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко подякував Президенту Польщі Анджею Дуді та Президенту Литви Далі Грібаускайте за тверду і незмінну підтримку України на міжнародній арені в питаннях захисту суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави. Про це Петро Порошенко сказав під час спілкування з представниками засобів масової інформації за підсумками зустрічі з Президентами Польщі та Литви у Любліні.

«Я хочу подякувати з тверду і послідовну позицію Литви, Польщі на підтримку суверенітету та територіальної цілісності і незалежності нашої держави. Це було відображено в активній і твердій позиції після здійснення акту агресії Російською Федерацією проти Військово-Морських Сил України в нейтральних водах Чорного моря, коли відбувся напад на наші військові судна, коли були поранені українські військові», - сказав Глава держави.

Він особливо акцентував, що напад росіян не був спровокований українськими військовими. «Коли був відкритий прицільний, без попередження, вогонь по українським кораблям у міжнародних водах. Коли була спроба здійснити окупацію Керченської протоки, Азовського моря…», - зазначив Перезидент.

«Ми отримали абсолютно чітку, ясну, сувору і рішучу реакцію з боку усіх наших партнерів. Але першою прозвучала реакція Литви, першою прозвучала реакція Польщі. І я хотів би подякувати Президентам цих країн, народам цих країн, урядам цих країн за цю чітку і послідовну позицію», - сказав Петро Порошенко.

Глава держави також висловив вдячність польським і литовським партнерам за позиції, які прозвучали під час його виступу з трибуни Організації Об’єднаних Націй з доповіддю з питання ситуації на окупованих територіях України. «Ми почули потужний голос Польщі і Литви разом з іншими нашими союзниками, рішучий заклик до світового співтовариства з найвищої трибуни світу, для того, щоб негайно звільнити українських моряків, які незаконно утримуються Російською Федерацією, яка немає жодної юрисдикції», - зазначив він.

Президент нагадав, що відповідно до Женевської конвенції захоплені українські моряки є військовополоненими. Він закликав припинити порушення міжнародного права і відпустити українських моряків, українські кораблі і забезпечити свободу судноплавства у Керченській протоці.

За його словами, дуже рішучими були і наполягання припинити порушення прав людини як в окупованому Криму, так і в окупованому Донбасі. «Заклик негайно вивести війська, негайно вивести важку артилерію. На сьогоднішній день, лише на окупованому Донбасі, контингент танків, артилерійських систем більший, ніж в багатьох європейських країнах», - додав Президент.

«Ми вдячні за ту допомогу, яку відіграє голос Польщі в Раді безпеки ООН, оскільки твердо переконані, що саме миротворча місія з мандатом Ради безпеки ООН, повноцінна місія, відповідно до стандартів Ради безпеки ООН, може забезпечити створення безпекового компоненту для того, щоб почати імплементувати Мінські угоди і примусити Росію виконувати взяті на себе зобов’язання», - також сказав Петро Порошенко.

Глава держави також додав: «Я був радий отримати чіткі запевнення і наших польських, і наших литовських друзів щодо підтримки європейських прагнень українського народу, щодо підтримки євроатлантичних прагнень українського народу і української держави. Оскільки сьогодні Україна боронить не лише свій суверенітет, Україна боронить свободу, Україна боронить демократію на східному фланзі НАТО. І в нас крила виростають, коли ми бачимо такі події як сьогодні, коли наші воїни – Польщі, Литви і України готові разом боронити суверенітет Європи».