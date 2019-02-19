Україна вистояла і захищає державний суверенітет завдяки і армії, і нашим капеланам – Президент у греко-католицькому соборі Святого Йосафата в Червонограді

Під час робочої поїздки на Львівщину Президент Петро Порошенко разом із дружиною Мариною Порошенко відвідав греко-католицький храм – Собор Святого Йосафата, що в Червонограді.

Перед воротами храму Главу держави з дружиною зустрів настоятель храму отець Михайло, який є також і військовим капеланом.

«Я дуже дякую греко-католикам і Предстоятелю УГКЦ за їх молитву і підтримку, щоб в Україні був мир», - наголосив Петро Порошенко.

«Україна вистояла і збудувала потужну армію, яка здатна захистити державний суверенітет. В тому числі і не тільки тому, що у неї є зброя, вона одягнута та нагодована. А й тому, що ми, нарешті, маємо капеланів. На фронті атеїстів немає. Я бачу це на власні очі, коли буваю на фронті», - сказав Петро Порошенко.

«Навчити молитися – це є хрест капеланів», - додав Президент та подякував капеланам за їх службу та віру в Бога та Україну.

В свою чергу, отець Михайло звернувся до Глави держави та громади: «Президент прийшов до нашого храму як старозавітний біблійний муж, щоб отримати наснагу та помолитися і отримати Боже благословення, щоб знати що сказати людям. І я тішуся, що Президент знає, що і коли сказати – виступати не по писаному, а щоб кожного була видна мудрість».

Отець Михайло подякував Петру Порошенку за його складну, але дуже потрібну для захисту України роботу. Також він навів слова колишнього Міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського: «Петро Порошенко поховав історичну місію ката України Путіна».

Глава держави подякував за теплі слова священника. «Ці слова не тільки всечесного отця до Президента. Дуже важливо для мене, що це слово військового капелана до Верховного Головнокомандувача. Слова людини, яка в найважчі моменти 2014 року разом з добровольчими батальйонами благословляла добровольців і волонтерів на захист України. Він був пліч-о-пліч з ними і молився за Україну», - сказав Президент в храмі.