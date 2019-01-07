Україна впевнено прямує до членства в ЄС та НАТО – Президент

«Ми впевнено йдемо своїм шляхом. Це шлях побудови демократичної, правової, європейської держави, яка чітко і цілеспрямовано прямує до членства в Європейському Союзі і НАТО. Це шлях нашого національного консенсусу, національної ідеї. І з цього шляху, я впевнений, ми вже не звернемо», - сказав Президент Петро Порошенко на щорічній зустрічі з іноземними дипломатами.

Глава держави підкреслив, що поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з ЄС є «нашим дороговказом повномасштабної економічної інтеграції до спільного європейського ринку».

«Україна успішно впроваджує докорінні зміни у сфері безпеки і оборони держави. Українська армія вже увійшла у десятку найпотужніший армій Європи. А прийнятий у минулому році закон про національну безпеку ще більш швидкими темпами наближатиме нас до стандартів НАТО», - додав він.

Президент підкреслив, що пріоритет членства в ЄС і НАТО буде зафіксований безпосередньо в Конституції.

«Сподіваюся, що цю мою ініціативу ближчим часом у другому читанні підтримає український Парламент. Це стане нашим додатковим запобіжником проти будь-яких спроб реваншу», - зазначив Петро Порошенко.

Президент також подякував Сполученим Штатам та іншим стратегічним партнерам України за підтримку та допомогу нашій країні.

«В Україні високо цінують трансатлантичне лідерство Вашингтону у питанні протидії російській агресії та підтримки України. Без перебільшення історичним стало рішення надати Україні «Джавеліни». Психологічний ефект захистив, врятував десятки життів українців.. Це надало довгоочікуваний сигнал і для наших партнерів», - зазначив Президент.