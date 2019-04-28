Україна захистить свої здобутки, отримані за останні 5 років – Президент у Львові

Президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко та сином Михайлом взяли участь у Гаївкових дійствах «Воскресіння єднає». Святкові великодні заходи відбулись у Львові у Музеї народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького.

Президент з дружиною також взяли участь у святковому молебні у храмі Святої Софії та встановили свічки.

«Дуже важливими джерелом українського національного духу є віра в щасливе майбутнє нашої держави, нашої церкви і нашого народу. На Львівщині, в Галичині ніколи не втрачали віри в перемогу. Ми точно не здамо нічого, що було завойовано за останні п’ять років», - сказав Президент. Він також наголосив, що сьогоднішні зустрічі у Львові є запорукою того, що ми захистимо наші здобутки і продовжимо наш рух вперед. «Ми з Божою допомогою, з молитвою точно будемо працювати на те, щоб наша держава рухалася в Європу», - зазначив Петро Порошенко.

Після відвідування храму Глава держави з дружиною приєдналися до учасників Гаївкових дійств «Воскресіння єднає». Петро Порошенко привітав львів’ян з Великодніми святами та подякував Львівщині за підтримку. Він зауважив, що на другий день після Великодня традиційно відзначають ще одне свято – поливаний понеділок, і сьогодні зібралося багато людей незважаючи на дощову погоду. «Тут зібралася велика кількість людей, які сьогодні святкують Великий понеділок. Святкують світле Воскресіння Христове. Що таке Воскресіння? Це віра в перемогу життя над смертю. Віра в перемогу добра над злом. І ми так само віримо всі, що добро в Україні переможе. І що ніхто і ніколи не забере в українців почуття власної гідності, відродження держави, відродження нації, які величезними жертвами ми здобули за остання п’ять років», - сказав Петро Порошенко.

За словами Глави держави, це стало можливим лише завдяки підтримці українців, потужній довірі, яку мала команда Президента всі ці п’ять років. Він зауважив, що зі Львову отримав величезну підтримку на цих виборах: «800 тисяч мешканців Львівської області проголосували за мене і мою команду. І я сьогодні тут, щоб подякувати кожному з вас. Я дуже ціную цю довіру».

Президент подякував львів’янам за єдність. «Це величезна сила. Разом нас більше 4,5 мільйонів, українців, які вірять у світле європейське майбутнє нашої держави. І ми будемо робити все можливе для того, щоб на наш бік залучити додатково», - сказав він.

«Ми будемо робити все можливе для того, щоб захистити наші здобутки. А нам є що захищати», - підкреслив Глава держави.

Він наголосив: «Нам спільно треба захистити нашу армію. Нам спільно треба захистити нашу церкву. Нам спільно треба захистити нашу мову».

Президент відзначив важливість того, як Верховна Рада відреагувала на його заклик прийняти закон про українську мову.

Також він наголосив на важливості захистити інші реформи, розпочаті в державі: децентралізацію, прозорість державних закупівель, інвестиційний клімат. «Ми захистимо все, що ми досягли величезними зусиллями. І не дамо нікому вкрасти у нас ці досягнення», - підкреслив Петро Порошенко.

«Ми будемо спільно пліч-о-пліч рухати Україну далі в Європу. І єдність львів’ян, єдність Галичини, єдність України і українців є надійною запорукою для цього», - наголосив він.

«В ці світлі великодні дні я хочу сказати, що Господь сьогодні з Україною. Господь бачить і нам допоможе. І ми своєю єдністю сьогодні точно захистимо Україну», - переконаний Президент.

Також Глава держави підкреслив, що потрібно завжди вірити в перемогу: «Ми точно переможемо і у мене немає з цього приводу жодного сумніву».

Президент також подякував львів’янам, що вони не повірили брехні і російський сценарій брехні провалився. «Я дякую, що український народ подарував мені велике щастя бути лідером цієї держави і цієї великої нації ці п’ять років», - зауважив він.

Петро Порошенко подякував своїй дружині Марині, яка підтримувала його всі п’ять років на посаді Президента. «Це найкраща Перша леді. Я її дуже люблю. Мені дуже пощастило з Мариною і без її підтримки точно нічого б не було», - сказав він.

«Не втрачайте віри в перемогу. Не втрачайте віри в Україну. Не втрачайте віри в нашу армію. Не втрачайте віри в нашу віру і в нашу мову. Бо це є той державний фундамент, який дозволить нам подолати бідність, увійти Європу, захистити її через членство в НАТО, і вивести Україну на таке місце, яке вона по-справжньому заслуговує – найкращої європейської країни», - підкреслив Петро Порошенко та додав, що дуже любить Україну і український народ.