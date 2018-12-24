Україна запровадить санкції щодо причетних до проведення так званих виборів на Донбасі та до агресії у водах Чорного і Азовського морів – Президент

Україна запровадить санкції щодо причетних до проведення чергових так званих виборів в окремих тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей та до агресії проти українських моряків та кораблів у водах Чорного і Азовського морів. Про це Президент Петро Порошенко повідомив під час засідання Ради національної безпеки і оборони.

«Сьогодні на порядок денний РНБОУ внесений і проект рішення щодо застосування санкцій України за незаконне проведення виборів на окупованій території на сході нашої держави, на Донбасі, за агресію проти нашої держави в Чорному морі біля Керченської протоки», - сказав Глава держави.

За словами Петра Порошенка, до санкційного списку вносяться ті, хто атакував наші кораблі, хто був причетний до незаконних судових процесів, до затримання, ті, хто віддавав накази. «Ми маємо продемонструвати світу рішучість українських дій», - наголосив Президент. «Оскільки ми бачимо політичну підтримку і участь Державної думи в цьому процесі, значна кількість депутатів Державної думи, в тому числі від фракцій «Єдина Росія», ЛДПР, також рішенням вводяться до санкційного списку», - додав Глава держави.

За пропозиціями Уряду, Служби безпеки України, з аналізом позиції Верховної Ради, також буде застосовано механізм санкцій до підприємств, які в той чи інший спосіб протидіють Україні, забезпечують військову складову постачання до збройних сил Російської Федерації, також повідомив Петро Порошенко.

Президент також нагадав про продовження санкції ЄС до країни-агресора. «Ще півтора-два місяці тому пропозиція окремих європейських країн ставила під загрозу продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії за її ж дії на Донбасі і в Криму. Але два тижні тому, під час мого візиту до Брюсселя 13 грудня ці санкції були одностайно продовжені ще на півроку», - констатував він, зауваживши, що «у нас місяць чи два тому була велика кількість тих, що сумнівалися в тому, що це взагалі можливо».

«Зараз, за нашою ініціативою, внесено в рішення Ради Європейського Союзу необхідність початку обговорення і «Азовського пакету санкцій». Це надзвичайно важливо», - підкреслив Глава держави.

Він також акцентував на ухваленні кілька днів тому Генеральною асамблеєю ООН «принципового рішення про небезпеку мілітаризації Азовського моря, Криму і Чорноморського басейну». «Вперше на рівні ООН агресор названий агресором», - наголосив Президент.