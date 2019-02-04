Українці навчилися знімати «локшину» російської пропаганди з власних вух – Президент

Президент Петро Порошенко переконаний, що українці вже навчилися відрізняти популізм і не вірять йому, а тому зроблять відповідальний вибір під час голосування за кандидатів на найвищу посаду в державі.

«Я переконаний, що Україна ще продемонструє Європі відповідальний вибір, як українці вміють перемагати популізм», - сказав Глава держави в ефірі телеканалу ICTV у програмі «Свобода слова».

Петро Порошенко зауважив, що період проведення виборчих кампаній – це час, «коли квітне популізм». Він зазначив, що наслідки популізму наочно продемонстровано у Венесуелі і це широко висвітлюють на телеканалах всього світу. «Чим займався Уго Чавес, а потім Мадуро? Перше, що він пообіцяв – він націоналізує нафто- і газовидобувні компанії і знизить ціну на газ в два рази. Це була обіцянка Мадуро і він націоналізував компанії. Як тільки він націоналізував – газ пропав. Як тільки сказали знизити ціну на нафту – пропав бензин. Як тільки вони зайнялися продуктами харчування – пропали продукти харчування. Це якийсь феномен Венесуели? Ні. Це феномен популізму», - констатував Президент.

«Якщо ви втручаєтеся в закони економіки, вони діють так само невідворотно, як і закони фізики», - додав він.

Глава держави особливо наголосив, що сьогодні небезпека популізму існує і в Україні. Однак, зауважив він, це не є унікальним явищем для України – небезпека популізму є зараз по всій Європі.

Петро Порошенко нагадав, що Європі вже багато разів пророкували розпад, кризу та крах. Зокрема, під час виборів у країнах ЄС у 2016 та 2017 роках, коли прогнозували перемогу популістів у Німеччині, Національного фронту у Франції, націоналістичних, популістичних, проросійських партій в Австрії тощо. Однак, нагадав Президент, незважаючи ні на що ці прогнози не виправдалися.

«Я сказав, що цього не буде. Я вірив у відповідальний вибір народів Європи, європейських людей і перемогу на виборах Європарламенту. Саме так і сталося. Незважаючи на шалені рейтинги (таких партій - ред.) до виборів, цього не відбулося. Бо це є відповідальний вибір. Вибір європейських країн, який базується на цінностях», - зазначив він.

Саме тому Глава держави підкреслив, що вірить у перемогу над популізмом в Україні.

«Я особисто як Президент України і як Верховний Головнокомандувач є 100% оптимістом. Не можна перемагати в бою, якщо ти не віриш в перемогу. Все марно, якщо командир не здатен поставити завдання, забезпечити його виконання і знати, що він переможе. Ці закони працюють не лише на війні, але й в економіці також», - сказав він.

«Такий самий оптимізм мені дають і мої відчуття вибору українців. Українці є дуже відповідальні. Їм точно не байдужа доля держави», - сказав Петро Порошенко, висловивши переконання, що жодні популістичні заклики, які «часто-густо базуються на російській пропаганді та елементах російської гібридної війни, бо саме звідти вони отримують і фінансування, і інформаційну підтримку», не вплинуть на вибір українського народу.

«Українці навчилися знімати «локшину» російської пропаганди з власних вух і більше ніколи не купляться. Дуже дорога ціна заплачена за те, щоб Україна мала можливості свого розвитку. Ми дуже добре вивчили уроки 2014 року», - наголосив Президент.

«Якщо ти ставиш великі цілі і великі завдання – ти досягаєш цього результату. А українці вміють ставити перед собою великі завдання, які на першому етапі здаються такими, що їх неможливо здійснити. Це і відсіч російському агресору, це і Томос, це і безвіз, це Угода про асоціацію, це Угода про вільну торгівлю, це децентралізація і багато-багато іншого. В нас точно все вийде», - переконаний Глава держави.