Українці схилять голову тільки вшановуючи своїх героїв, і ні перед ким іншим – Глава держави 

«Вірмо - Україна не зійде з власного шляху, який обрала. Вірмо - українці схилять свою голову тільки вшановуючи своїх героїв, і ні перед ким іншим. Вірмо - ми точно подолаємо усі труднощі і дійдемо до мети. Мети, яка полягає у побудові вільної, незалежної і справедливої держави, члена Європейського Союзу та НАТО», - сказав Глава держави під час виступу на заході, присвяченому четвертій річниці вшанування захисників Донецького аеропорту.

«Вічна пам'ять полеглим захисникам Донецького аеропорту. Ніколи не забудемо героїчного подвигу і не пробачимо ворогу. І не зрадимо того, у що віримо і за що боремося», - також наголосив він.

«Дай Боже, щоб одного вже мирного дня на мирному і звільненому Донбасі всі ми з вами зібралися на злітній смузі Донецького аеропорту. Біля його терміналів. Біля знаменитої вежі. Щоб ми стали там і просто помовчали. Просто постояли, вслухаючись у відлуння жорстоких боїв. І щоб хоча б на секунду уявили і пропустили через себе те, через що пройшли наші воїни-«кіборги», - додав Петро Порошенко.

Президент висловив віру в те, що захоплені ворогом землі будуть звільнені, повернуті під український прапор і територіальну цілісність нашої держави буде відновлено.

«Відбудуємо аеропорт Донецька, і на його високій диспетчерській вежі завжди майорітиме український прапор, який «кіборги» піднімали знову і знову під кулями і снарядами. Аеропорт стане кращим, сучаснішим. Там злітатимуть і сідатимуть літаки звідусіль. І завжди будемо пам’ятати наших героїв», - сказав Глава держави.