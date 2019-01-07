Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Головна

Президент України

вВідео
Привітання з Різдвом Христовим
Привітання з Різдвом Христовим

7 січня 2019 року - 11:18

Переглянути всі відео
ностанні новини

Українці схилять голову тільки вшановуючи своїх героїв, і ні перед ким іншим – Глава держави 

20 січня 2019 року - 10:49

Захисники Донецького аеропорту заклали основу для нашої перемоги. І вона прийде – Президент

20 січня 2019 року - 10:37

Виступ Президента на заході, присвяченому 4-й річниці вшанування захисників Донецького аеропорту

20 січня 2019 року - 10:28

Дуже важливо тримати разом Україну – Президент подякував учасникам Вертепу Української академії лідерства за різдвяний тур містами на сході держави

19 січня 2019 року - 15:07

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента зі студентами Української академії лідерства – учасниками Вертепу
Зустріч Президента зі студентами Української академії лідерства – учасниками Вертепу

19 січня 2019 року - 15:22

Перейти до всіх галерей

Українці схилять голову тільки вшановуючи своїх героїв, і ні перед ким іншим – Глава держави 

20 січня 2019 року - 10:49

Українці схилять голову тільки вшановуючи своїх героїв, і ні перед ким іншим – Глава держави 

Президент Петро Порошенко наголошує, що Україна та її громадяни пам’ятатимуть героїв, які стали на захист рідної землі, не пробачать ворогу завданого болю і втрат і ніколи не змінять обраного шляху.

«Вірмо - Україна не зійде з власного шляху, який обрала. Вірмо - українці схилять свою голову тільки вшановуючи своїх героїв, і ні перед ким іншим. Вірмо - ми точно подолаємо усі труднощі і дійдемо до мети. Мети, яка полягає у побудові вільної, незалежної і справедливої держави, члена Європейського Союзу та НАТО», - сказав Глава держави під час виступу на заході, присвяченому четвертій річниці вшанування захисників Донецького аеропорту.

«Вічна пам'ять полеглим захисникам Донецького аеропорту. Ніколи не забудемо героїчного подвигу і не пробачимо ворогу. І не зрадимо того, у що віримо і за що боремося», - також наголосив він.

«Дай Боже, щоб одного вже мирного дня на мирному і звільненому Донбасі всі ми з вами зібралися на злітній смузі Донецького аеропорту. Біля його терміналів. Біля знаменитої вежі. Щоб ми стали там і просто помовчали. Просто постояли, вслухаючись у відлуння жорстоких боїв. І щоб хоча б на секунду уявили і пропустили через себе те, через що пройшли наші воїни-«кіборги», - додав Петро Порошенко.

Президент висловив віру в те, що захоплені ворогом землі будуть звільнені, повернуті під український прапор і територіальну цілісність нашої держави буде відновлено.

«Відбудуємо аеропорт Донецька, і на його високій диспетчерській вежі завжди майорітиме український прапор, який «кіборги» піднімали знову і знову під кулями і снарядами. Аеропорт стане кращим, сучаснішим. Там злітатимуть і сідатимуть літаки звідусіль. І завжди будемо пам’ятати наших героїв», - сказав Глава держави.

ф

Участь Президента у заході, присвяченому 4-й річниці вшанування захисників Донецького аеропорту

20 січня 2019 року - 10:42
Версія для друку