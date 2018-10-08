Українська армія продовжує глибоку модернізацію озброєння та військової техніки  - Президент

Під час зустрічі з командирами бригад та інших підрозділів Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України Президент, Верховний Головнокомандувач ЗСУ Петро Порошенко зазначив, що чотири роки тому Україна боронилася «винятково залишками озброєння та військової техніки, що дісталася нам у спадок від радянської армії».

Глава держави наголосив, що завдяки концентрації зусиль, цілеспрямованій і наполегливій роботі працівників підприємств ОПК лише у поточному році поставлено у війська близько 1900 одиниць нового або модернізованого озброєння та військової техніки - бронетанкової, морської, авіаційної. Ракетно-артилерійське озброєння, високоточні протитанкові комплекси “Корсар”, “Стугна”, “Бар‘єр” та ракети до них, новітні піхотні вогнемети, системи протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та зв‘язку – все це вже почало надходити на озброєння.

Президент нагадав, що у 2014 році у військових не було надійного зв’язку. «Ви це знаєте краще за будь-кого. Аналоговий зв’язок був такий, що одним переключанням глушився російськими окупаційними військами. Ми мріяти не могли, що за чотири роки так зміниться армія», - зазначив Петро Порошенко.

Глава держави також повідомив, що підприємства “Укроборонпрому” розпочали серійний випуск сучасних зразків вітчизняного виробництва – модернізованих танків Т-64, нових бронетранспортерів БТР-3, БТР-4, модернізованих бойових машин піхоти БМП-1. За словами Президента, вчора на виставці озброєння та військової техніки ці зразки отримали «фантастичну оцінку».

Верховний Головнокомандувач ЗСУ також повідомив, що український оборонний комплекс продовжує здійснювати модернізацію вітчизняного протитанкового ракетного комплексу “Стугна-П”, триває оснащення військових частин сучасними безпілотними літальними апаратами вітчизняного виробництва, відбувається модернізація реактивних систем залпового вогню “Град” та “Смерч”. «Якби нам все це у 2014 році...», - додав Президент.

«На завершальному етапі - випробування та прийняття на озброєння нового ракетного комплексу морського та сухопутного призначення, десантних катерів «Кентавр», модернізація самохідних гаубиць і вироблення нових гаубиць «Богдана», які ви бачили на військовому параді на честь 27-річниці Незалежності», - сказав Петро Порошенко та додав, що зараз відбувається оснащення новими автоматизованими системами управління пунктів управління протиповітряної оборони, продовжується розроблення вітчизняних зенітних ракетних комплексів.

«Але, зауважу, скарбів гетьмана Полуботка ми ще й досі не знайшли. Тож прошу армію і суспільство чітко зрозуміти, що програма модернізації розрахована не тижні й не місяці, а на роки, по деяких видах озброєнь – ми й так йдемо з суттєвим випередженням графіку. Ключове, що ми почали цей процес, який з часів Незалежності був замороженим», - сказав Президент.

Президент звернув увагу командирів на те, що оснащення військ сучасним озброєнням і військовою технікою вимагає більш відповідальних та серйозних підходів до її експлуатації, постійного навчання екіпажів та розрахунків та чіткого дотримання правил її застосування та безпеки.