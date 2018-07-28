Українська Церква має стати зіркою у «сузір’ї незалежних і рівних національних Церков» - Президент

Українська Церква гідна стати рівною разом з іншими незалежними і рівними національними Церквами, наголошує Президент Петро Порошенко.

«Православна громада України – одна з найбільших у світі, і вона не може бути додатком до когось. Їй належить стати зіркою у «сузір’ї незалежних і рівних національних Церков», яким, за словами Його Всесвятості, є Вселенська Православна Церква», - наголосив Глава держави на урочистостях з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі-України.

Петро Порошенко нагадав, що український народ приєднався до великої православної родини ще з часів великого князя Володимира і відтоді сповідує християнські цінності. «Понад тисячу років тому Святий Рівноапостольний князь Володимир зробив доленосний вибір – прийняв християнство сам і охрестив країну. Відтоді наш народ консолідується навколо духовних ідеалів справедливості, милосердя, любові до ближнього, добра та правди», - констатував він.

За його словами, українці добре пам'ятають звідки до нас прийшли світло вчення Христового і надія на спасіння. «Церква Царгородська» як «матір Церкви Православної Української передала нам за часів князя українсько-київського Володимира Великого науку християнську, сімома Вселенськими Соборами визнану... Передала церковну ієрархію, службу Божу та святі Таїнства, для спасіння душ християнських потрібні», - нагадав Президент слова з підписаного ще близько ста років тому нашого «Прохання до Патріярха Царгородського благословити Автокефальну Українську церкву».

Водночас хрещення Київської Русі сприяло і розвитку держави. «Християнський вибір одночасно був і вибором європейським. А визначальною складовою європейської ідеї є свобода, про що понад десять років тому Його Всесвятість Варфоломій наголосив у своїй промові «Роль релігії в еволюції Європи», - констатував Глава держави.

Петро Порошенко зазначив, що тоді «протягом кількох років вселенська кафедра вдовствувала». «А поки обрали нового Патріарха, українці через внутрішній розбрат та брак єдності втратили державність», - з сумом зазначив Петро Порошенко.

Та щойно незалежність України було відновлено, її громада та віряни «з новою енергію приступила до розбудови власної церкви». «Вже за два місяці після проголошення незалежності Помісний Собор тоді ще єдиної УПЦ одностайно підтримав автокефалію… В тому числі і голосами тих єпископів, які проти неї тепер так затято боряться, в тому числі за наказом із Москви», - підкреслив Президент.

Він зазначив, що згаданий Собор УПЦ відбувся 1-3 листопада 1991 року, а 2 листопада того ж року Його Всесвятість Варфоломій урочисто вступив на вселенський престол.

«Перед очима Патріарха незалежна Україна росла й міцніла. Ми відновлювали релігійне життя після десятиліть атеїстичних гонінь, плекали надію на помісну церкву – і розбудували необхідну для того організаційну структуру», - констатував Глава держави.

Тож цілком природньо і зрозуміло, що нині світська та церковна влада звернулися до Архієпископа Константинополя-Нового Риму, Вселенського Патріарха Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію Православній Церкві в Україні, наголосив Петро Порошенко.