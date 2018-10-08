Українська влада гарантує повне дотримання релігійної свободи для вірних усіх конфесій – Глава держави

В Україні було і буде дотримано право кожного на свободу віросповідання, заявляє Президент Петро Порошенко.

«Українська влада гарантує повне дотримання релігійної свободи для вірних усіх конфесій. У нас не було, нема і не буде державної церкви. І в освячену Томосом православну церкву теж ніхто нікого не «запрошуватиме» силоміць», - сказав Глава держави під час заяви у зв’язку із рішенням Синоду Вселенського Патріархату

«Ще раз наголошую, це – питання вільного вибору для кожного віруючого», - підкреслив він.

Петро Порошенко також наголосив, що для України власна церква – це гарантія духовної свободи. «Це – запорука суспільної злагоди. Я гарантую, що держава Україна поважатиме вибір тих, хто вирішить залишитися в тій церковній структурі, яка зберігатиме єдність з Російською православною церквою. Але так само гарантую, що держава захистить права тих священиків і мирян УПЦ Московського Патріархату, які добровільно вирішать вийти з-під Москви, щоб разом з іншими православними творити Єдину Українську Православну Помісну Церкву», - зазначив Президент.

Він висловив переконання, що творення української автокефальної Церкви має об’єднати віруючих у цьому процесі. «Спільне творення незалежної церкви не може бути підставою для розбрату, для протистояння, для насильства. Ми цього точно не маємо допустити. Навпаки, це - дорога до миру, спокою, порозуміння», - сказав Глава держави.

«Як тільки де побачите людей, які закликатимуть взяти силою лавру, монастир чи храм, знайте, то – московська агентура. Бо мета Кремля – розпалити в Україні релігійну війну. І це точно не мій план, не план українського народу і не план української держави», - додав Петро Порошенко.