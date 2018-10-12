Українсько-білоруський кордон – це кордон дружби і в жодному разі не маємо допустити, щоб Росія використала його – Президент

Українсько-білоруський кордон – це кордон дружби і в жодному разі не маємо допустити, щоб Росія використала його. Про це Президент України Петро Порошенко заявив у Гомелі під час зустрічі з представниками української громади Білорусі.

«Це є кордон дружби, і ні в якому разі не маємо допустити, щоб для України з території Білорусі була будь-яка загроза. Ми не чекаємо, знаємо, що цього не буде і звичайно ми не хочемо, щоб Росія використала Білорусь для того, щоб зайти нам у фланг», - сказав Глава держави, додавши, що «кордон є для нас дуже важливим».

Петро Порошенко зазначив, що радий зустрічі з українцями Білорусі та подякував їм «за ту роботу, яку вони роблять для консолідації».

«Спасибі перш за все за те, що ви підтримуєте Україну. Нам зараз конче потрібна ця підтримка. Спасибі, що вашими молитвами і вашими зусиллями ми тримаємо добрі стосунки з Білоруссю. Для нас це також важливо», - сказав Президент.

Глава держави зазначив, що свого часу він ухвалив рішення про проведення переговорів у Мінську щодо миру в Україні, припинення агресії Росії, незаконної анексії Криму.

«Ми з добрими намірами приїхали до Білорусі для того, щоб продемонструвати стратегічність і відповідальність», - додав Петро Порошенко.

«Ми спираємося на вас, ви – точно розраховуєте на нас», - також підкреслив Глава держави. Він зазначив, що на сьогоднішній день Україна розвивається значними темпами, економіка зростає, армія побудована, також в Україні буде створена єдина автокефальна православна українська церква. «З Божим благословенням (це відбудеться - ред.), бо церква незалежної держави – це один з атрибутів незалежності», - також підкреслив Глава держави.

На початку зустрічі з громадою Петро Порошенко вшанував пам'ять видатного українського поета та художника Тараса Шевченка. Глава держави встановив квіткову композицію до пам'ятника великому Кобзареві.

Присутні біля пам'ятника Кобзарю разом з Президентом виконали Гімн України.