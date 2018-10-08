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Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба здійснив робочу поїздку до Луцька

5 жовтня 2018 року - 16:20

Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба здійснив робочу поїздку до Луцька

4 жовтня Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба з метою моніторингу відвідав Волинську область. Уповноважений провів зустріч з Головою обласної державної адміністрації Олександром Савченком, керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації та головами районних державних адміністрацій.

Під час наради обговорювалися питання забезпечення прав та інтересів дітей регіону, розвиток послуг в громадах, медичного страхування, створення опорних шкіл, доступності освіти, розвитку соціально-психологічних послуг для дітей та сімей, підтримки сімей, які опинились в складних життєвих обставинах. Також учасники зустрічі обговорили реалізацію реформи деінституціалізації в області.

«Реформа інтернатних закладів – це не про закриття інтернатів, це формування нової політики, особливо на рівні нових громад. Ми маємо відійти від того напряму роботи системи освіти, який передбачав, що всі діти з особливим освітніми потребами повинні виховуватись в системі інтернатних закладів, яка сьогодні фінансується за рахунок державного бюджету і частково місцевого. Доцільніше ці кошти направити громадам на розвиток соціальних та підтримуючих послуг сім’ям із дітьми, спрямованих на збереження родини. Саме надання вчасної та фахової допомоги родині є основним профілактичним заходом попередження розлучення дитини з батьками» - наголосив Уповноважений Президента з прав дитини.

За словами Голови Волинської ОДА Олександра Савченко, багато уваги в регіоні приділяється будівництву та розвитку дитячих будинків сімейного типу. На сьогодні у Волинській області функціонує 20 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 131 дитина та є 86 прийомних сімей, в яких виховуються 162 дитини. Загальний показник охоплення сімейними формами виховання становить 94,7%.

Уповноважений з прав дитини відзначив, що область має достатньо ресурсів та бажання задля успішного впровадження зазначеної реформи.

Микола Кулеба також відвідав обласний будинок дитини.

«Організація роботи цього закладу - це приклад успішної, вчасної та цільової роботи персоналу, який реагує на потреби дітей та сімей в регіоні», - зауважив він. У будинку дитини функціонує стаціонарне відділення, у якому виховуються  26 важкохворих дітей. В інших приміщення закладу функціонує відділення денного стаціонару, який надає послуги сім’ям, котрі виховують дітей з особливими освітніми потребами та іншим категоріям дитячого населення регіону.

«Розвиток послуг в громадах, що відповідають потребам дітей та їхніх сімей має бути пріоритетом місцевої влади», - наголосив Уповноважений.

 

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