Уповноважений Президента України з прав дитини вручив нагороди переможцям Всесвітнього чемпіонату з футболу серед дітей-сиріт

Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба під час робочої поїздки до Львова разом з експертами проекту EDGE (Канада) провели сесію стратегічного планування реалізації реформи деінституалізації для членів регіональної міжвідомчої робочої групи. Фахівці проекту EDGE надають експертну підтримку учасникам реформи деінституалізації. Мета сесії – допомогти фахівцям критично проаналізувати регіональний план впровадження реформи, навчитись планувати за методологією RBM, конкретизувати цілі, завдання і заходи з урахуванням специфіки регіону.

Злагоджена робота фахівців під час стратегічної сесії показала розуміння ними основних завдань реформи та бажання до кінця року прийняти план, який дозволить реалізувати головну мету реформи – щоб кожна дитина жила в сім'ї та була захищеною.

Микола Кулеба також взяв участь у нагородженні футбольної команди «Копа», яка влітку стала переможцем Всесвітнього чемпіонату з футболу серед дітей-сиріт, залишивши позаду себе інші 27 команд-учасниць. Командою «Копа», до складу якої входять діти-сироти, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, опікується місія «Центр Опіки Сиріт» Львівської Архиєпархії УГКЦ.

«Наші діти надзвичайно талановиті. Потрібно лише створити умови, щоб кожна дитина розвивалась: займалась спортом, мистецтвом чи іншою улюбленою справою. Успіх футболістів «Копа» яскраве підтвердження цьому. Завдяки підтримці небайдужих людей діти змогли реалізовувати себе та досягати поставлених цілей. Попереду у дітей ще багато перемог, а ми завжди будемо їх підтримувати», - зазначив Микола Кулеба.

Уповноважений Президента також провів зустріч з головою Львівської ОДА Олегом Синюткою, під час якої обговорювались питання розвитку соціальної сфери, освіти, забезпечення прав дітей, насамперед права на сім’ю.

Микола Кулеба відзначив значний прогрес Львівщини та позитивні зміни, які відбуваються в регіоні. «Львівщина є лідером у багатьох сферах. Тішить, що обласна влада приділяє належну увагу питанням освіти, охорони здоров’я, соціального захисту дітей», - зазначив Уповноважений.

«В області є значні можливості, що підкріплені кадровим потенціалом та бажаннями діяти і ефективно впроваджувати реформи. Ми націлені на подальший розвиток з урахуванням міжнародного досвіду, який обов’язково потрібно адаптувати до українських реалій», - в свою чергу зазначив Олег Синютка.