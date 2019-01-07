В 2020 році ЗСУ будуть здатні діяти повністю за стандартами НАТО – Президент

Президент Петро Порошенко під час робочого візиту на Рівненщину наголосив, що зусилля українського народу та героїзм армії викликають повагу і розуміння світу та дозволяють українській дипломатії зміцнити міжнародну коаліцію на підтримку України. Мова йде про широкий спектр підтримки, включно з санкціями, допомогою в підготовці фахівців, постачанні зброї, зокрема і протитанкових ракетних комплексів «Джавелін».

«В 2020 році ЗСУ будуть зорганізовані і здатні діяти повністю за стандартами НАТО відповідно до закону про національну безпеку», - зазначив Глава держави під час зустрічі з мешканцями міста Здолбунів та Здолбунівського району на Рівненщині.

Президент впевнений, що шлях України до Євросоюзу та НАТО допоможе забезпечити безпеку українських кордонів і суверенітету. «Наш шлях до миру, але не на умовах капітуляції, яку нам пропонує російська п’ята колона, а на умовах національних інтересів України», - наголосив Глава держави.

Президент зауважив, що членство в ЄС – це шлях до добробуту. «Щоб в цьому переконатися – порівняйте як живуть країни-члени ЄС і народи цих країн та порівняйте як живуть країни і народи колишнього Радянського союзу. Переконаний, що альтернативи в нас немає», - зазначив він. За його словами, євроатлантична інтеграція – це також шлях до зміцнення української державності і гідності українських громадян. «І ми довели, що здатні здобувати перемоги на цьому визначеному українським народом шляху», - наголосив Глава держави.

Президент підкреслив, що українці зупинили російську агресію і зберегли незалежність держави. «Вперше. Бо завжди, коли Росія нападала на Україну, а це постійно трапляється протягом останніх 300 років, Україна не витримувала більше 1,5-2 років. Це вперше ми продемонстрували, що ми здатні захистити наш суверенітет», - наголосив Глава держави.

За його словами, до 2014 року армія надто довго була на периферії державної уваги, режим Януковича до кінця зруйнував її, в армії був розпочатий процес з її розпродажу, розграбування і розшматування. «Але в 2014 році, ми мали можливість в цьому не один раз переконатися, ворог не врахував українського патріотизму і єдності народу. Не врахував волонтерів, добровольців, які голими руками готові були боронити державу. Ми з вами відродили українське військо у небачений в історії термін», - нагадав Петро Порошенко.

«Американські генерали і генерали інших країн-членів НАТО казали, що 4-5 років потрібно для створення однієї бригади і за 4 роки створили ЗСУ. І сьогодні – це сотні тисяч належно підготовлених, гарно озброєних і забезпечених усім необхідним воїнів з речовим, медичним, харчовим, бойовим, житловим і іншим забезпеченням воїнів, які нарешті почали виховуватись на українських традиціях», - наголосив Президент. Він нагадав, що в ЗСУ з’явилися капелани, які не просто несуть слово Боже воїнам. «Багато був на передовій, і можу вам сказати – на фронті атеїстів немає», - розповів Глава держави, зауваживши, що в бліндажах, в наметах, в танках і бойових машинах є іконки і молитви.

Глава держави наголосив, що традиції, на яких виховуються українські воїни, успадковані від козацтва, від героїв Української революції та національно-визвольних рухів, від героїв УПА, які нарешті визнані державою як повноправні учасники визвольної боротьби. «Пишаюсь тим, що нещодавно підписав закон, який надав статус учасника бойових дій ветеранам УПА. Чому це зараз так важливо? Бо нове покоління українців вчиться не лише у воїнів АТО і учасників ООС. Ми у них також вчимося мужності і тому так природно зазвучало в устах молодого покоління давнє і нове бойове привітання «Слава Україні! Героям Слава!», - зазначив Президент, нагадавши, що також гімн ОУН став Маршем ЗСУ. За його словами, українська армія здатна гідно протистояти ворогу і нарощує свою силу – на потреби оборони і безпеки бюджет виділяє суму, що перевищує 5% ВВП. «Ми інвестуємо частину ресурсів у потужності оборонно-промислового комплексу, відновлюємо роботу конструкторських бюро, створюємо нові робочі місця в ОПК. Кожного місяця українське військо отримують десятки і сотні одиниць нової і модернізованої зброї, техніки, в тому числі літаків і ракет», - наголосив Глава держави.