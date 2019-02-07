В Нью-Йорку Президент України візьме участь у пленарних дебатах: «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України»

20 лютого Президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до США та візьме участь в роботі Генеральної асамблеї ООН, де вперше в історії цієї організації відбудуться пленарні дебати з нового пункту порядку денного: «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України». Про це повідомив Заступник Глави Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв.

«Це новий пункт, який був включений на цій сесії. Дуже символічно, що ці дебати відбудуться саме в п’яту річницю російської агресії», - зазначив Костянтин Єлісєєв.

Він повідомив, що Президент прийняв рішення особисто взяти участь в дебатах для того, щоб з «найвищої трибуни світу ще раз довести до відома міжнародної спільноти про ті злочини, які скоєні Росією і про широкомасштабний вимір російської агресії, який включає не лише збройну агресію, не лише гуманітарні злочини, а й злочини, які мають екологічні та економічні наслідки, питання пов’язані з порушенням прав людини тощо».

Костянтин Єлісєєв наголосив, що Глава Української держави «використає цю трибуну, щоб нагадати події п’ятирічної давнини, нагадати про те, що сьогодні Україна бореться не лише за свою незалежність і територіальну цілісність, а й за безпеку і процвітання всієї Європи». «Цей виступ має ще раз сконсолідувати позицію світу відносно підтримки України», - додав він.

За інформацію дипломата, в рамках візиту відбудуться також зустрічі Президента України з Генеральним секретарем ООН, з головою Генасамблеї ООН, інші двосторонні зустрічі.

Заступник Глави АПУ також анонсував тристоронній саміт Президентів України, Польщі та Литви у Любліні (Польща) в штаб-квартирі спільної українсько-польсько-литовської військової бригади УкрПолЛітБриг, яка відбудеться 22 лютого і буде присвячена питанням оборонної та військової співпраці заради зміцнення регіональної та європейської безпеки.