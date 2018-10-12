В освячену Томосом церкву ніхто силоміць не запрошуватиме і світська влада у церковні справи не втручатиметься – Президент

Президент Петро Порошенко наголосив, що в Україні не було, нема і не буде державної церкви.

«В освячену Томосом православну церкву теж ніхто нікого не «запрошуватиме» силоміць. Ще раз наголошую, це питання вільного вибору для кожного віруючого. Гарантую, що влада поважатиме вибір тих, хто вирішить залишитися в тій церковній структурі, яка зберігає єдність з Російською православною церквою. Це їх вибір і нам його треба поважати», - сказав Президент під час участі у молитовному заході за Україну.

Водночас Глава держави гарантує, що держава захистить права тих священиків і мирян УПЦ Московського патріархату, які добровільно вирішать вийти з-під Москви, щоб разом з іншими православними творити єдину українську православну помісну церкву.

«В цілому держава має свою місію в релігійному питанні. І вона – держава, влада – цю місію вже виконала. Ми отримали добру звістку з Константинополя. Далі – вже внутрішні питання, в які світській владі втручатися не можна, і вона не буде цього робити», - наголосив Президент.

Глава держави підкреслив, що Вселенський Патріархат прийняв рішення про автокефалію і Томос буде вручено предстоятелю церкви – достойному, авторитетному, досвідченому владиці, якого обере об’єднаний Архієрейський Собор. За його словами, з благословенням Константинопольського Патріарха і Матері-Церкви на цей собор зберуться усі єпископи УПЦ Київського Патріархату і УАПЦ, а також низка єпископів УПЦ Московського патріархату, «які між кремлівською зіркою та православним хрестом обрали хрест, а між Україною та Росією – Україну».

«Сподіваюся і вірю, що Собор пройде всупереч нашій національній приказці про те, де два українці – там три гетьмани. Відповідальність, яка лежатиме на учасниках об’єднавчого собору – без перебільшення історична», - зазначив Петро Порошенко. Він нагадав, що 988-го року українська держава прийняла Хрещення, до середини XVII століття, до московського полону, Київська митрополія користувалася широкими правами у структурі Матері-Церкви. «Але, наголошую, це не відновлення автокефалії. Ніколи ще українська церква автокефалії не мала, визнаної Вселенським православ’ям», - наголосив Президент.

«Лише уявіть, в ці дні на наших очах за нашої участі це стається уперше в понад тисячолітній історії нашої церкви. Промислом Божим у всіх православних державах, що здобували свою незалежність, поставали свої Помісні Церкви: Болгарія, Греція, Грузія, Росія, Румунія, Сербія та інші. Дуже важливо, що зараз до них додасться і Україна», - сказав Глава держави.

Президент подякував Його Всесвятості Варфоломію за турботу про Україну. «Він прийняв надзвичайно мудре, сміливе, рішуче і відповідальне рішення... Україна з нетерпінням чекає його душпастирського візиту до народу, охрещеного за часів рівноапостольного святого князя Володимира», - наголосив Глава держави.