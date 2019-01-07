В планах Москви провести на виборах в Україні підконтрольну собі владу – Петро Порошенко

Президент Петро Порошенко підкреслює, що «розуміючи, що українська армія протягом останніх років якісно зміцнилася, і усвідомлюючи, що будь-яка подальша спроба військового вторгнення закінчиться для окупантів плачевно, в Кремлі основну ставку сьогодні роблять на підрив України зсередини».

«2019 рік з цієї точки зору буде визначальним. В Кремлі до нього готувалися ретельно і довго. Що планують у Москві не є секретом. Власне, керівництво Росії цього особливо й не приховує – провести на президентських і парламентських виборах в Україні підконтрольну собі владу», - наголосив Петро Порошенко.

Президент підкреслив, що «мета також цілком зрозуміла – зупинити демократичний розвиток України, її рух у напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції, повернути її у так звану «російську сферу впливу».

«І це не просто наші прогнози. Операція з впливу на українські вибори Росією вже ведеться повним ходом. У цьому зв’язку я б хотів запевнити у тому, що як Президент зроблю все від мене залежне, щоб по-перше, російський вплив на наші вибори мінімізувати», - додав Петро Порошенко.

Президент також підкреслив, що зробить усе необхідне для того, щоб створити всі умови для проведення в Україні вільних і чесних виборів, відповідно до найвищих міжнародних стандартів.

«З цією метою ми запросили для спостереження за президентськими виборами спостерігачів від авторитетних міжнародних організацій та окремих держав», - додав Петро Порошенко.