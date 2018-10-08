В українській армії такої масштабної житлової програми ще ніхто не реалізовував – Президент про будівництво гуртожитків для військових

Під час зустрічі з командирами бригад (полків) та їм рівних Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України у Хмельницькій області Президент Петро Порошенко акцентував на питанні забезпечення розміщення військовослужбовців у місцях постійної дислокації підрозділів. Він зазначив, що донедавна українські воїни мали побутові незручності та нерозвинену інфраструктуру на місцях служби. Нині ситуація вирішується, наголосив він.

«На сьогоднішній день по всій країні, одночасно в багатьох областях, містах, на різних будівельних майданчиках триває реалізація амбітного масштабного проекту, який почався з моєї пропозиції якнайбільш ефективно використати кошти, які були вкрадені попередньою владою, і зусиллями Генеральної прокуратури, правоохоронних органів були повернуті до української скарбниці», - повідомив Глава держави.

Він нагадав, що було вирішено в першу чергу, серед інших напрямків, виділити із зазначених коштів частину на облаштування гуртожитків для вояків.

«Подільськ, Миколаїв, Дачне, Очаків, Броди, Старичі, Мирне, Новоград-Волинський, Конотоп, Гончарівське, Бердичів, Кременчук, Житомир, Десна, полігон «Широкий лан» та багато-багато інших місць... Одночасно розпочато будівництво 184 гуртожитків для 23 тисяч українських військовослужбовців-контрактників», - констатував Президент.

«В українській армії такої масштабної житлової програми ще ніхто ніколи не реалізовував. Але це не повинно нас лякати, бо, як кажуть - дорогу подолає той, хто йде. І здача більшості об’єктів має відбутися цьогоріч і вже, я сподіваюся за тиждень, ми поїдемо перевіряти здачу вже перших об’єктів. Робота розписана по днях», - наголосив Петро Порошенко.